Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: arriva Otto, nemico di Greta e futuro amore di…

È un periodo di grandi novità in Italia a livello di casting! Dopo l’ingresso in scena di Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore al Fürstenhof comparirà un nuovo personaggio destinato a portare parecchio scompiglio…. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Otto nemico di Greta

Un nuovo triangolo sentimentale sta movimentando da qualche settimana le puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo essere stato a lungo innamorato di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) – da cui non sa di essere ricambiato – Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) ha intrecciato una relazione con il suo grande amore di gioventù: Greta Bergmann (Laura Osswald).

Come sappiamo, Noah e Greta si conoscono dai tempi del collegio: il giovane Schwarzbach era infatti uno studente nella struttura in cui la Bergmann lavorava come cuoca. Non c’è dunque da stupirsi se la relazione tra i due destò non poco scalpore all’epoca!

Noah non è però l’unico l’uomo degli anni del collegio destinato a rientrare nella vita di Greta! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza si ritroverà infatti faccia a faccia con Otto von Arnsberg, che ha un grosso conto in sospeso con lei…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Otto futuro amore di Valentina

Rampollo di una famiglia nobile con genitori assenti, da giovane Otto provò a compensare la mancanza di attenzioni genitoriali bullizzando i propri coetanei… Noah incluso!

Fu in questa già complessa situazione che il giovane von Arnsberg fu accusato di furto per colpa di Greta: un’accusa che – benché infondata – gli costò l’espulsione dal collegio e la rottura definitiva dei suoi rapporti col padre.

Da allora Otto è stato costretto a guadagnarsi da vivere con piccoli furti e inganni. E così, quando scoprirà che Greta lavora in un lussuoso hotel a cinque stelle, il ragazzo non si lascerà infatti sfuggire l’occasione per pareggiare i conti con la cuoca, rea di avergli distrutto la vita.

A Bichlheim, però, Otto non troverà solo la vendetta! L’incontro con Valentina cambierà infatti tutto, portando il giovane von Arnsberg a rimettersi in gioco a livello lavorativo e, soprattutto, sentimentale…

Tempesta d’amore, casting news: Maurice Lattke interpreta Otto von Arnsberg

Il personaggio di Otto von Arnsberg verrà interpretato da Maurice Lattke, giovanissimo attore tedesco classe 1999, attivo soprattutto in ambito televisivo.

Maurice Lattke debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Otto von Arnsberg nel corso della puntata 4052 e resterà in scena per un paio di mesi circa, fino all’episodio 4107. Benché il suo personaggio non entrerà a far parte del cast fisso, vi anticipiamo che lascerà un segno indelebile…

Chiudiamo con le parole dell’attore sul suo personaggio: La vita non è stata sempre giusta con Otto, ma lui ha imparato che la vera forza viene dalle sfide che affrontiamo e dalla capacità di ammettere i propri errori. Il suo motto è “a volte bisogna attraversare l’oscurità per poter vedere la luce”. Seguici su Instagram.