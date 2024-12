Tempesta d’amore: Yvonne inizia le cure, ma rischia di perdere il lavoro! | Anticipazioni italiane

Un incubo senza fine si sta per abbattere su Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Dopo la traumatica scoperta di avere un tumore, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna rischierà infatti di perdere anche il proprio lavoro! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne rifiuta le cure per il tumore

Un fulmine a ciel sereno ha appena sconvolto la vita di Yvonne! Proprio quando sembrava finalmente aver trovato l’amore al fianco del suo amato Erik (Sven Waasner) e la gratificazione di un lavoro che ama, la donna ha ricevuto una diagnosi drammatica: ha un tumore maligno al seno!

Sconvolta, la donna è entrata in una fase di “rifiuto”, arrivando a nascondere a tutti (Erik incluso) la propria malattia ed evitando i medici per non dover iniziare le cure e affrontare così il male che la sta affliggendo. Questa fuga dalla realtà, però, non potrà durare a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne rischia il licenziamento

Preoccupato per la sua paziente, Michael (Erich Altenkopf) cercherà in ogni modo di farla ragionare e alla fine riuscirà finalmente a farsi ascoltare, convincendo la donna ad iniziare le terapie necessarie per sconfiggere il tumore. A quel punto, però, nella mente della donna scatterà qualcosa…

Convinta di aver poco da vivere, Yvonne inizierà infatti a trascurare il lavoro, arrivando a prendersi malattia senza giustificazione e addirittura ad interrompere il proprio turno senza preavviso. E a quel punto la Klee rischierà il licenziamento!

La nostra Yvonne perderà dunque anche il lavoro in questa situazione già così difficile?