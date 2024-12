Un posto al sole, anticipazioni 11 dicembre: Ferri capisce che Michele non rispetta le sue regole

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 11 dicembre 2024

Alice (Fabiola Balestriere) sembra voler mettere la testa a posto, seguendo i consigli di Marina (Nina Soldano). Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) capisce che Michele (Alberto Rossi) non sta per nulla rispettando i suoi vincoli editoriali. Damiano (Luigi Miele) riesce finalmente ad arrestare il vero colpevole dell'aggressione a Don Antoine (Hakim Gouem); in questo modo il giovanissimo Pasquale viene scagionato una volta per tutte. Luisa (Assia Serrato) e Rosa (Daniela Ioia) si riconciliano.