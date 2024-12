Un posto al sole, anticipazioni 19 dicembre: Valeria non vuole farsi da parte!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 19 dicembre 2024

Rosa (Daniela Ioia) è in crisi e sembra non sapere come affrontare il recente avvicinamento con don Antoine (Hakim Gouem). Giunge il giorno della recita di Jimmy (Gennaro De Simone) e, mentre appare in crescità la complicità tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante), Valeria (Benedetta Valanzano) non intende farsi da parte. Guido (Germano Bellavia) non sa come dividersi il giorno di Capodanno tra Claudia (Giada Desideri) e Lollo…