Un posto al sole, anticipazioni 30 dicembre: Rossella rischia di inimicarsi Fusco definitivamente

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 30 dicembre 2024

Enrica si confida con Rossella e quest'ultima decide così di aiutarla, rischiando però di mettersi contro il primario una volta per tutte. Nunzio accorda con Diego per liberarsi di Samuel a Capodanno. Michele è in procinto di realizzare il suo ultimo programma di approfondimento giornalistico in radio. Marina sembra ormai lasciare carta bianca a Ferri pur di non danneggiare il loro rapporto di coppia. Bice capisce che Massaro la sta seguendo e pensa che sia geloso di lei, mentre l'uomo sta investigando su Troncone.