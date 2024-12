Un posto al sole anticipazioni: Rossella salverà Enrica da Daniele Fusco?

A Un posto al sole è la settimana del romanticismo sfrenato tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo). I due, dopo tanti equivoci e fraintendimenti, finalmente stanno insieme e a Madrid si stanno godendo i primi momenti della loro storia d’amore. Il viaggio, però, durerà molto poco…

Alla fine, nella giovane dottoressa prevarrà la volontà di non fuggire da una situazione di difficoltà e dunque rientrerà in ospedale a Napoli, questo già nelle puntate della prossima settimana. Una volta tornata, Rossella si imbatterà nuovamente nel dottor Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), che quasi si burlerà di lei per non aver mantenuto l’intenzione di perfezionarsi all’estero.

Comunque sia, ormai il dado è tratto e la nostra protagonista ha deciso di resistere. Anche perché, come vi abbiamo già anticipato in tempi non sospetti, il nuovo primario ha nel frattempo cambiato “obiettivo” e ha coinvolto nel progetto di ricerca la dottoressa Enrica Sanseverino (Giulia Sanna), verso la quale starà dimostrando la stessa gentilezza riservata in passato a Rossella.

La Graziani capirà subito che la sua collega è destinata presto o tardi a subire gli stessi suoi guai e cercherà di avvertirla, ma Enrica non vorrà ascoltarla (ritenendo magari che Rossella agisca così per invidia).

Come andrà a finire? Vi anticipiamo che questa trama non riguarda solo la prossima settimana e si protrarrà anche durante le feste: dopo Natale, infatti, Rossella sarà ancora impegnata a capire come aiutare la Sanseverino, certa che anche lei stia affrontando le molestie di Fusco. Ci riuscirà?