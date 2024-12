Un posto al sole: Manuela alza la testa, con Valeria sarà guerra? | Anticipazioni

A Un posto al sole, il 2024 è stato colmo di delusioni per Manuela (Gina Amarante): non potendo più ambire al suo grande amore Niko (Luca Turco), la ragazza aveva iniziato a interessarsi di Costabile Altieri (Antonio Fiore) ottenendo però solo le grandi delusioni di cui già sappiamo. Ci sarà spazio per una maggiore felicità? Se sì, la nostra Manu se la dovrà guadagnare…

Entrando più nei dettagli, le prossime settimane saranno caratterizzate da una recita scolastica che vedrà protagonista Jimmy (Gennaro De Simone) e che porterà anche Niko e Manuela a trascorrere insieme più tempo: un tempo all’insegna della “leggerezza”, com’è giusto che sia. Peccato che una nuova delusione sia dietro l’angolo, ma stavolta la Cirillo non demorderà.

Spoiler Un posto al sole: tra Valeria e Manuela la rivalità potrebbe degenerare

Quando saremo già vicini al Natale, per Jimmy arriverà il giorno di portare in scena la commedia con la scuola e noi telespettatori non potremo fare a meno di notare che, nel frattempo, la complicità tra Niko e Manuela sarà piacevolmente cresciuta!

Fatto sta che però Valeria capirà quello che sta succedendo e non vorrà affatto farsi da parte, dunque pare proprio che prossimamente assisteremo a una crescita della rivalità tra le due. Una rivalità che, proprio in occasione dell'evento scolastico di Jimmy, potrebbe arrivare… ai massimi livelli! Cosa succederà?