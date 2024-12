Un posto al sole: Roberto Ferri “cattivo” anche a Natale (e oltre) | Anticipazioni

Sarà anche andato dallo psicologo, ma non si intravede alcun cambiamento nell’animo di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ve lo anticipiamo sin d’ora, non c’è alcuna speranza che il “cattivone” della soap venga investito dallo spirito natalizio; anzi, durante le feste, per il tycoon ci saranno parecchie occasioni che renderanno il suo umore più nero che mai!

Inizialmente, a contribuire ai momenti di rabbia di Ferri saranno alcune notizie riguardanti il figlio di Ida (Marta Anna Borucinska): se per quest’ultima e Diego (Francesco Vitiello) saranno attimi importanti, Roberto sarà invece ancora più triste mentre il Natale starà per arrivare…

Ma non solo. Dopo la sfuriata di Ferri a Michele (Alberto Rossi) e una mezza intenzione di recuperare la situazione con il giornalista, quest’ultimo poco prima di Capodanno sarà in procinto di realizzare il suo ultimo programma radiofonico di approfondimento. Una vittoria per l’imprenditore? Quel che è certo è che il nostro Roberto cercherà di tenersi buona la moglie Marina (Nina Soldano) pur di continuare a comandare nel suo nuovo “regno”: la radio!

E in effetti la Giordano, stanca delle continue tensioni e intenzionata a mantenere per quel che è possibile una certa tranquillità nel suo ménage familiare, finirà per lasciar fare al marito quello che vuole. Almeno per ora. Seguici su Instagram.