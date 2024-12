Un posto al sole: Rosa ancora confusa. Uscirà con Pino? | Anticipazioni

Periodo di grande confusione e turbamento personale per Rosa Picariello (Daniela Ioia) a Un posto al sole. Già sappiamo che il 17 dicembre assisteremo a un forte avvicinamento tra lei e don Antoine (Hakim Gouem), ma la sensazione è che di questo avvicinamento resterà poca traccia sin da subito.

Tra Rosa e Antoine ci sarà infatti un confronto e poi la donna – grazie anche all’aiuto dell’amica Marika (Laura Pagliara) – maturerà nuove consapevolezze. Sta di fatto che in generale Rosa continuerà ad avere i suoi corteggiatori… uno in particolare!

Spoiler Un posto al sole: Rosa non ha ancora dimenticato Damiano

Anche nel periodo natalizio, infatti, il postino Pino (Antimo Casertano) non smetterà di fare la corte a Rosa e lei dovrà decidere se accettare di uscire con lui oppure no. Il problema però è che, per quanto il tempo passi, il cuore della Picariello sembra andare sempre dalla stessa parte…

Eh sì. Nonostante la nostra protagonista sembri aver più o meno accettato il rapporto di Damiano (Luigi Miele) con Viola (Ilenia Lazzarin), non è detto che le cose stiano proprio così: un incontro con la Bruni basterà a farle realizzare che ancora non ha completamente dimenticato il padre di suo figlio. Riuscirà prima o poi a staccarsi del tutto da lui? È una domanda che, ormai, affidiamo al 2025 che è alle porte…