Un posto al sole: Rosa e don Antoine, stavolta ci siamo | Anticipazioni

È ormai da molti mesi che a Un posto al sole si trascina una situazione potenzialmente pronta a esplodere, ma che finora non è mai esplosa. Che sia arrivato il momento? Pare proprio di sì: dicembre sarà il mese in cui un avvicinamento romantico tra Rosa Picariello (Daniela Ioia) e don Antoine (Hakim Gouem) terrà banco nella soap partenopea di Rai 3.

Per Rosa è stato un anno decisamente difficile e ora la donna sta provando a superarlo, anche se non senza difficoltà: già una prima volta la Picariello ha tentato di entrare in una scuola serale e non ne ha avuto la forza. Vi anticipiamo che ritenterà a breve, stavolta con più successo.

E intanto, dopo che si sarà capito chi ha fatto del male a don Antoine, quest’ultimo e Rosa torneranno ad avvicinarsi. E questa volta, stando alle anticipazioni, i due “oseranno” di più dando vita a una situazione che però non sarà poi facile da affrontare…

Dopo l'”attimo fuggente”, infatti, Rosa cadrà in crisi e non saprà che fare, ma l’amica Marika (Laura Pagliara) la aiuterà a trovare le sue nuove consapevolezze. E così si arriverà a un confronto tra la nostra protagonista e il giovane sacerdote: come andrà a finire? Lo scopriremo tra pochissime settimane… Seguici su Instagram.