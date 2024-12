Un posto al sole: Rossella “tradita” (e Nunzio peggiorerà la situazione) | Anticipazioni

Come avete visto nelle recenti puntate di Un posto al sole, Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha coraggiosamente scelto di tornare a Napoli e di “prendere di petto” la delicata situazione con il primario Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris). L’uomo, dopo una serie di avance non riuscite, ha “scaricato” professionalmente la dottoressa Graziani, sostituendola con la collega Enrica Sanseverino (Giulia Sanna).

Negli episodi in onda in questo periodo, Rossella si è resa conto che Enrica sta probabilmente andando incontro al suo stesso destino e le ha parlato, nel tentativo di esserle d’aiuto. Ma ciò rappresenterà l’inizio di una fase terribilmente complicata per la nostra protagonista!

In un primo momento, infatti, Enrica sembrerà essersi convinta a denunciare Fusco insieme a Rossella, ma poi – alla prova dei fatti – sarà solo quest’ultima a rilasciare una forte testimonianza alla Direzione Sanitaria. In pratica, la ragazza verrà lasciata sola e, altrettanto sola, dovrà affrontare le conseguenze di ciò che avrà fatto.

Spoiler Un posto al sole: Nunzio affronta Daniele Fusco

Insomma, proprio come spesso succede nelle situazioni di “mobbing”, Rossella si ritroverà isolata sul lavoro. L’unico a starle accanto sarà Riccardo (Mauro Racanati), cosa che però non cambierà più di tanto la situazione. E, anzi, presto andrà anche peggio per via di un’iniziativa totalmente inopportuna…

L’irascibile Nunzio (Vladimir Randazzo), innervositosi per via dei guai lavorativi della sua amata, andrà infatti dal primario e lo affronterà duramente, ma la sensazione è che tale “eroico intervento” finirà per far passare Rossella dalla parte del torto, con Fusco percepito come “vittima”.

Un vero disastro! Cosa succederà dopo tutto questo? Lo scopriremo nelle prossime settimane, ma quel che è certo è che Rossella comincerà a chiudersi sempre di più in se stessa… Fino a che punto? Seguici su Instagram.