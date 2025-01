Amore e vendetta – Zorro, cast e anticipazioni della nuova serie di Canale 5

Una maschera che cela un uomo. Una spada che parla più delle parole. Un eroe che torna per dare voce a chi non ne ha. Zorro riemerge dalla leggenda, pronto a conquistare il pubblico con tre imperdibili prime serate, a partire da martedì 7 gennaio, in prima serata su Canale 5.

Don Diego de la Vega, il giustiziere nato dalla penna di Johnston McCulley nel 1919, si presenta in una veste rinnovata e intensa. Amore e vendetta – Zorro, questo il titolo scelto da Mediaset per l’attesa produzione spagnola, non si limita all’azione spettacolare: esplora l’uomo dietro la maschera, un giovane in cerca di se stesso, pronto a sfidare il proprio destino per diventare un simbolo di speranza.

Siamo nella California del 1834, una terra di confine segnata da rivalità politiche e giochi di potere. Nativi oppressi, lavoratori ridotti in schiavitù e immigrati dai sogni infranti vivono schiacciati da un sistema spietato. In questo scenario emerge un’ombra silenziosa, un cavaliere mascherato che lotta per i più deboli: Zorro.

Dietro la maschera, però, si cela un uomo tormentato dal proprio passato. Tornato nella sua terra natale dopo la misteriosa morte del padre Alejandro, Diego non è ancora pronto a raccogliere l’eredità dell’eroe. Sarà il Corvo Notturno, uno sciamano enigmatico, a guidarlo lungo un percorso di trasformazione, mentre Nah-Lin, una fiera nativa, lo sfiderà a confrontarsi con il peso delle sue scelte.

Questa non è solo una storia di lotta contro l’ingiustizia: è il viaggio di un uomo verso la scoperta di sé. Diego è affiancato da personaggi straordinari: Lolita Márquez, il suo amore perduto; il Governatore Pedro Victoria, simbolo del potere corrotto; infine Bernardo, l’amico fidato che non lo abbandona mai. Ogni incontro e ogni scontro danno vita a un racconto epico e universale.

Miguel Bernardeau, già celebre per il suo ruolo in Élite, interpreta un Diego/Zorro magnetico e complesso. Al suo fianco troviamo Renata Notni nel ruolo di Lolita Márquez, Rodolfo Sancho nei panni del Governatore Pedro Victoria e Dalia Xiuhcoatl come la fiera Nah-Lin. Da segnalare anche Paco Tous nel ruolo di Bernardo e Luis Tosar in quello di Alejandro de la Vega.

La serie vanta inoltre un cast corale di grande talento, che include Cuauhtli Jiménez (Corvo Notturno), Peter Vives (Janus Carter), Ana Layevska (Irina Ivanova), Andrés Almeida (Tadeo Sánchez) e molti altri, a testimonianza dell’ambizione e della qualità della produzione.

Le riprese, realizzate nelle spettacolari isole Canarie, catturano la bellezza selvaggia e autentica della California ottocentesca. Ogni scena, dalle aspre montagne del parco del Nublo al fascino del Sioux City Park, trasporta lo spettatore in un mondo carico di avventura e suggestione.

Zorro non è solo un eroe, ma il simbolo di una lotta eterna per la giustizia, un ideale che risuona ancora oggi con forza. Dunque, martedì 7 gennaio non perdete la prima puntata di Amore e vendetta – Zorro su Canale 5. La leggenda è tornata, più viva che mai, per ricordarci che la giustizia trova sempre una voce, anche dietro una maschera.