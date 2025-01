Beautiful, anticipazioni 1° febbraio: Taylor a Steffy, “hai fatto male ad andartene!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 1° febbraio 2025

Pur sentendo la mancanza di Finn, Steffy non può tornare a casa dal marito, poiché non si fida più della sua volontà di tenere Sheila fuori dalle loro vite. Liam racconta a Wyatt del confronto avuto con Finn, ammettendo che aver lasciato Steffy è il suo più grande rammarico. Il fratello pensa che Liam possa ora porvi rimedio, vista la frattura tra Steffy e Finn.

Intanto Taylor, rientrata da una conferenza fuori città per via dei problemi della figlia, le comunica di ritenere che la decisione di andarsene di casa non sia stata saggia e che, piuttosto, dovrebbe impegnarsi a trovare una strada comune con il marito. Questo mette la psichiatra in contrasto con Ridge che, invece, pensa che figlia e nipoti debbano stare lontano da una casa dove Sheila potrebbe ritenere di avere libero accesso…