Beautiful, anticipazioni 11 gennaio: Liam mostra a Steffy il video di Finn e Sheila

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 11 gennaio 2025

Brooke prova a convincere Hope a non rinunciare al suo matrimonio. Sorpresa dalla notizia della firma dei documenti per il divorzio, la Logan si dice convinta che Liam sia solo arrabbiato e che non desideri la fine del loro matrimonio. Hope, tuttavia, sebbene non sappia spiegare perché abbia compromesso il loro rapporto, ritiene che la fine era inevitabile per via dei sentimenti di Liam per Steffy. Anche senza Thomas, sarebbe successo comunque.

Sheila, dopo aver osservato Deacon con Brooke e Hope, lo sorprende con una visita inaspettata, annunciandogli il proprio rilascio con un bacio. Liam, dopo aver espresso a Steffy i suoi dubbi su Finn, le rivela di averlo visto abbracciare Sheila. Poiché l’ex moglie si rifiuta di crederlo, Liam le mostra il video. Steffy, anche di fronte all’evidenza, è certa che il marito odi Sheila.

Ridge interroga Hope sulla sua decisione di divorziare da Liam. Hope sostiene di aver agito per prima, ma che anche il marito lo voleva. Lo stilista, senza mezzi termini, mostra di sapere che è andata a letto con Thomas e, preoccupato che il figlio si illuda, compromettendo il percorso di guarigione e maturazione, chiede a Hope cosa provi per lui e cosa intende fare. Li è oltraggiata dalla notizia del rilascio di Sheila e invita Finn a tenerla lontana dalla sua famiglia…