Beautiful, anticipazioni 27 gennaio: Liam a Steffy, “ho sbagliato a lasciarti”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 27 gennaio 2025

Hope garantisce alla madre di non essere turbata all’idea che Liam possa voler tornare con Steffy: in passato avrebbe avuto paura per il proprio matrimonio, ma ora la cosa non la riguarda. Ridge decide di affrontare Finn, non riuscendo a credere alle decisioni prese dal genero. Intanto Liam dichiara a Steffy di aver capito dell’errore commesso lasciandola, aggiungendo che se tornasse indietro, non commetterebbe più un simile sbaglio… Seguici su Instagram.