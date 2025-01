Beautiful, anticipazioni 31 gennaio: Liam ripensa al passato con Steffy

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 31 gennaio 2025

Finn garantisce a Steffy di ritenere che Sheila dovrebbe stare in prigione; neanche lui riesce a capire cosa gli sia successo in tribunale, ma riconosce che non avrebbe mai dovuto pretendere che lei gli dovesse riconoscenza. Rammaricato di quanto successo con Kelly, il medico implora la moglie di tornare a casa con i bambini, non può vivere senza la loro famiglia. Liam ripensa al passato con Steffy, mentre Hope chiarisce ad R.J. che non potrebbe tornare con Liam, consapevole ora di quanto il suo legame con Steffy sia sempre stato un’ombra nel loro matrimonio… Seguici su Instagram.