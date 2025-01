Beautiful, anticipazioni americane: Jack è tornato, ma non è il padre di Luna…

La vicenda “Chi è il padre di Luna Nozawa?” (giovane personaggio femminile che nelle puntate italiane di Beautiful arriverà tra qualche mese) è in questo momento una delle trame portanti della soap in America. E nella faccenda è stato “buttato dentro” per un attimo anche Jack Finnegan, il padre di Finn interpretato ormai da diversi anni dall’importante guest star Ted King.

King per l’occasione è tornato dopo diverso tempo negli episodi in onda negli Stati Uniti (in loco si è visto proprio in questi giorni) per un nuovo cameo in cui ha un drammatico colloquio con l’ex moglie Li e con Poppy, sorella di lei, in cui gli viene chiesto senza troppi fronzoli se sia il padre della ragazza.

“È emozionante per me come attore e, in questa particolare situazione, si tratta di una storia complicata che coinvolge la sua ex moglie e sua sorella, con accuse di paternità“. Così ha dichiarato Ted King a Tv Insider, aggiungendo che Jack aveva frainteso la richiesta di incontro fattagli dall’ex moglie: pensava che gli sarebbe stato chiesto di tornare insieme, mentre la natura del rendez-vous si è dimostrata essere di tutt’altro tenore…

Comunque sia, la narrazione ha già evidenziato attraverso un test di paternità negativo che Jack non è il padre di Luna. Gli spoiler americani per la prossima settimana sono ancora pochi e fumosi, ma dai trailer che sono stati diffusi pare proprio che Finn interrogherà Poppy. Che si vada proprio nella direzione da lungo tempo ipotizzata, cioè che Finn è il padre di… sua cugina?

A proposito, se non avete ancora chiaro chi sia Luna, QUI trovate tutti i nostri post su questo inquietante ruolo (è un’assassina!!!) che presto conosceremo anche noi italiani.

