Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 13 a sabato 18 gennaio 2025

Steffy insiste nel difendere il marito e si dice certa dell’amore incondizionato che lui prova per lei. Non può dubitare del fatto che Finn non voglia avere più niente a che fare con Sheila dopo che ha tentato di uccidere entrambi e poi di separarli con crudeltà. Liam raggiunge poi Wyatt in ufficio dove il fratello lo incalza, sospettando che le paure di Liam nei confronti di Finn siano condizionate dal suo amore per Steffy che non riesce più a dominare dopo la fine del matrimonio con Hope. Liam non ha difficoltà ad ammettere quanto ami Steffy, ma ribadisce che il suo unico obiettivo è preservare l’incolumità di sua figlia e della madre di sua figlia.

Finn ha portato Kelly in spiaggia per trascorrere un pomeriggio di giochi insieme, ma ignora di essere spiato proprio da Sheila che, nonostante lo scetticismo di Deacon, è ormai convinta di avere un posto assicurato nella vita di suo figlio e di suo nipote. Finn è impegnato in una telefonata urgente con l’ospedale: un suo paziente si è aggravato, la linea è disturbata e lui deve allontanarsi per trovare campo e dare le disposizioni del caso. Prima di farlo, raccomanda a Kelly di non avvicinarsi alla riva, ma la bambina dopo un po’ decide di andare a riempire il secchiello con l’acqua e si avvicina pericolosamente alle onde. A questo punto, Kelly viene travolta da un’onda e Sheila si lancia in suo soccorso, impedendo che anneghi. A quel punto Finn si accorge di quello che sta succedendo e non può far altro che accorrere, costernato.

Liam torna a casa di Steffy in attesa che Kelly rientri a casa. Non è contento che sua figlia sia con Finn, dopo aver visto che abbracciava Sheila in tribunale e ritiene che la bambina non sia al sicuro con uomo ancora legato alla madre biologica nonostante sia una conclamata psicopatica. Negli uffici della Forrester, Ridge e Brooke affrontano con Carter la questione della scarcerazione di Sheila. Brooke non si capacita che la donna sia stata messa in libertà e Ridge è furioso, ma Carter spiega che la sorveglianza è stata aumentata e che non possono fare altro.

Dopo aver appurato che Kelly sta bene, Finn si scusa con la piccola per la sua distrazione e poi ringrazia Sheila per aver salvato la vita di sua figlia. Mentre si consumava l’incidente in spiaggia che avrebbe potuto costare la vita a Kelly, Liam è di nuovo a casa di Steffy in attesa del ritorno della figlia. Continua a ripetere di non fidarsi più di Finn perché è convinto che Sheila, sua madre biologica, potrebbe condizionare la sua capacità di giudizio, ma Steffy si fida ciecamente del marito e fa resistenza continuando a rassicurare Liam sul fatto che Finn non metterebbe mai lei e Kelly in pericolo.

Steffy spiega a Liam di temere la violenza e l’imprevedibilità di Sheila, ma rassicura Liam che i figli sono la sua assoluta priorità e che farà di tutto per tenerli al sicuro. Poi lo invita a tornare in ufficio e promette che lo avvertirà non appena Kelly e Finn saranno a casa. Nel frattempo Finn, sconvolto per il rischio che ha corso, continua a ringraziare Sheila per aver salvato Kelly e la bambina viene messa a parte dell’identità della donna che l’ha soccorsa. Alla Spencer Publications, Liam parla di nuovo della situazione con Wyatt ribadendo le sue inquietudini e la sua volontà di proteggere la figlia e Steffy. Sheila torna a casa da Deacon e gli racconta l’accaduto.

Deacon non riesce a credere che Sheila abbia salvato la vita di Kelly e sostiene che questo episodio condizionerà sicuramente in positivo l’idea che suo figlio ha di lei. Nel frattempo Finn e Kelly tornano dalla spiaggia e raccontano a Steffy quanto è successo. Steffy, inorridita alla sola idea che avrebbe potuto perdere la sua bambina, rimane senza parole quando Kelly le rivela che a salvarle la vita è stata la “mamma” di Finn, Sheila. A quel punto, Steffy va su tutte le furie, perché la presenza di Sheila in spiaggia può significare soltanto una cosa: che la donna non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo folle disegno di far parte della vita di Finn e del nipotino Hayes.

Finn, in preda ai sensi di colpa e al turbamento per aver messo in pericolo la bambina, cerca inutilmente di calmare Steffy fino a spingersi al punto di dirle che dovrebbe essere riconoscente a Sheila e ringraziarla o quanto meno mettere da parte il passato poiché ha salvato la sua bambina e ha salvato lui dalla disperazione che lo avrebbe annientato se Kelly avesse perso la vita in mare. Intanto, Deacon e Sheila continuano a commentare l’accaduto e secondo lui non solo Sheila si è comportata da eroina, ma Steffy dovrebbe deporre l’ascia di guerra e correre a ringraziarla.

Alla Spencer, Liam (Scott Clifton) continua ad insistere che di Finn non puo' piu' fidarsi, ma Wyatt (Darin Brooks) lo incalza con il suo solito dubbio che in realta' il fratello sia mosso dal desiderio di tornare con Steffy. Liam nega, ma sicuramente i suoi discorsi hanno contribuito a mettere in crisi Steffy, perche' alla richiesta di Finn di mostrare gratitudine a Sheila, disgustata e fuori di se', gli rinfaccia l'abbraccio filiale che lui ha dato a Sheila nel corridoio del tribunale e grida al marito di non potersi piu' fidare di lui. Liam (Scott Clifton) le ha riferito l'accaduto e le ha mostrato il video girato in tribunale dopo averlo osservato comportarsi in modo strano. Finn cerca di spiegarle i suoi sentimenti per la madre naturale.