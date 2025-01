Beautiful, anticipazioni dal 20 al 25 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 20 a sabato 25 gennaio 2025

Sheila vorrebbe stabilirsi da Deacon e lui cerca di convincerla a lasciare la città, ma dopo il salvataggio della piccola Kelly lei è convinta di avere una seconda occasione per essere accolta nella vita del figlio e della sua famiglia. Deacon, però, sa che le donne che fanno parte della sua vita, Brooke e Hope, disapproverebbero la sua amicizia con Sheila, il che potrebbe causargli addirittura la perdita del ristorante che con tanta fatica ha messo su. Sheila, però, sfodera tutte le sue armi di seduzione per convincere Deacon a tenerla con sé. Wyatt vorrebbe che Liam confessasse che desidera rimettersi con Steffy. Liam nega fino alla fine, ma poi è costretto ad ammettere di non pensare ad altro che al bacio che le ha dato a Roma.

Dopo aver saputo da Liam che Finn ha abbracciato Sheila e che la stessa Sheila, dopo averlo pedinato in spiaggia, ha salvato la vita a Kelly (che rischiava di annegare per una negligenza di Finn), Steffy lascia il marito di cui non si fida più e si trasferisce a vivere a casa del nonno Eric con i figli. Finn si dispera e combatte con tutte le sue forze perché questo non avvenga. La moglie e i suoi figli sono tutta la sua vita. Le assicura che non vedrà più la madre e che saprà proteggere tutti loro come ha sempre fatto. Ma Steffy ormai ha deciso e non tornerà indietro.

Addolorato per la decisione di Steffy, Finn manda un messaggio a sua madre Li, chiedendole di raggiungerlo a casa. Al suo arrivo, le confessa che Steffy l’ha lasciato e che Sheila ha salvato Kelly che stava per affogare nelle acque dell’oceano, mentre lui si era distratto per rispondere ad una telefonata di lavoro. Aggiunge poi che sua moglie ha saputo da Liam che lui ha abbracciato Sheila in tribunale dopo che lei è stata scarcerata. Li inorridisce all’idea che lui possa averla perdonata dopo tutto il male che ha fatto a tutti loro e prende le parti della nuora, invitando Finn a ritrovare lucidità capendo che nella sua vita non può esserci spazio per una persona abominevole come Sheila.

Finn cerca di sottolineare il ruolo negativo di Liam, ma la madre lo ferma ribadendo che sta a lui dimostrare alla moglie che è pronto a tutto pur di stare con lei e di mantenere unita la loro famiglia. Sheila trascorre momenti di intimità con Deacon e gli promette di voler cambiare. Liam accorre a casa di Eric e viene a sapere da Steffy dell’incidente in spiaggia e che è stata Sheila a salvarla. Gli spiega che ha lasciato Finn e di sentirsi al sicuro a casa del nonno. Liam, arrabbiato con Finn che ha messo sua figlia in pericolo come temeva, le promette che farà tutto il possibile per tenere sempre lei e Kelly al sicuro. Alla Forrester, Brooke cerca di convincere ancora una volta Hope che divorziare da Liam è uno sbaglio, e Hope dovrebbe fare di tutto per salvare la sua famiglia.

Hope dice a Brooke di essere molto concentrata sul suo lavoro, e soprattutto le conferma di essere stanca di dover condividere l’amore di Liam con Steffy, una cosa che ha dovuto sopportare per tanti anni. Adesso che frequenta Thomas, è molto più serena e sa di essere l’unica donna della sua vita. Intanto si gode il successo di “Hope for the Future” e cerca di vivere il più serenamente possibile. Alla casa sulla scogliera, Li continua a rimproverare Finn per i suoi comportamenti. Gli dice che è inaccettabile che lui si sia aperto a Sheila, che l’abbia abbracciata, che l’abbia chiamata mamma, che continui a difenderla perché Sheila ha salvato Kelly dall’annegamento. Li mette in guardia Finn: perderà Steffy se non chiuderà Sheila fuori dalla sua vita. Finn è sconsolato perché si aspettava un appoggio dalla madre adottiva e cova rancore nei confronti di Liam.

A casa di Eric, Liam e Steffy parlano ancora di quello che è successo a Kelly in spiaggia rischiando di affogare. Liam appoggia Steffy nelle sue scelte, le dice che ha fatto bene a trasferirsi a casa del nonno dove starà più al sicuro. Le dice anche che le starà sempre vicino e che la proteggerà lui, dato che Finn non è in grado di farlo, perché le vuole ancora bene e l’amerà per sempre. Steffy si è trasferita con i figli a casa di Eric dopo che Kelly è quasi annegata. Sebbene Finn fosse con lei sulla spiaggia, è stata Sheila a salvarla e questo mette in crisi la fiducia di Steffy nei confronti del marito. Finn continua a difendere Sheila, nonostante il suo passato, anche perché è stata lei a salvare la vita di Kelly. Questo causa una profonda frattura tra lui e Steffy, che è terrorizzata dall’idea che Sheila possa rientrare nella loro vita.

Liam è furioso con Finn, che accusa di non essere stato in grado di proteggere Kelly. Parla della situazione con suo fratello Wyatt, esprimendo la sua preoccupazione per la sicurezza dei bambini. Liam è particolarmente infastidito dal fatto che Finn difenda Sheila, e vede questo come una chiara dimostrazione che Finn non è affidabile. Inoltre, Liam riflette sui suoi sentimenti per Steffy e sulla possibilità di un riavvicinamento, specialmente dopo che lei ha lasciato Finn. Ma non ha previsto la reazione di Finn che si precipita alla Spencer per un confronto durante il quale accusa Liam di voler distruggere il suo matrimonio con Steffy, per riconquistarla.

Finn si impegna a difendere la sua relazione con Steffy, anche se riconosce la difficoltà della situazione e intima a Liam di non interferire nel suo matrimonio. Nel frattempo Steffy, confusa e preoccupata su come gestire la sua vita e il futuro dei suoi figli, trova conforto nel padre, Ridge. Finn sta fronteggiando Liam nel suo ufficio alla Spencer Publication, accusandolo di usare Sheila solo come scusa per tentare di portargli via Steffy. Infatti Liam non si è confrontato con lui dopo aver assistito all'abbraccio con la madre biologica in tribunale, ma ha vigliaccamente ripreso un video con il cellulare per poi correre a mostrarlo a sua moglie e denigrarlo.