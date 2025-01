Beautiful: Finn fece l’amore con sua zia Poppy: è padre di sua cugina Luna? | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, un sordido segreto della famiglia Finnegan è venuto alla luce: John Finnegan ebbe un flirt con la sorella di sua madre Li, Poppy Nozawa. I semi di questa vicenda vennero lanciati già l’anno scorso quando, interrogata da sua figlia Luna sull’identità del proprio padre, Poppy era stata mostrata intenta ad osservare con preoccupazione la ragazza in compagnia del cugino Finn.

All’epoca vennero delineati alcuni dettagli che fecero subito scattare i sospetti: Poppy aveva vissuto per un periodo a casa della sorella e del cognato, quando Finn stava frequentando il college (in un periodo compatibile con il concepimento di Luna, visto che quest’ultima nacque l’anno successivo, dopo che la madre aveva improvvisamente lasciato il tetto dei parenti).

La vicenda poi sembrò aver preso tutt’altra direzione quando, apparentemente, venne rivelato che il padre di Luna era Tom Starr, una ex rockstar caduto in rovina e ridotto a fare una vita da senzatetto. Si era scoperto che l’uomo aveva negli anni spedito delle lettere a Poppy, sua storica groupie e occasionale amante, chiedendole di poter conoscere Luna, ma le missive erano sempre state respinte al mittente dalla donna. L’uomo poi è morto di overdose, in realtà per avvelenamento ad opera della stessa Luna, furiosa con la madre e carica di vergogna per avere un padre così fallimentare.

La questione è stata poi ripresa con nuove rivelazioni quando Li Finnegan è voluta andare in fondo a dei sospetti che ha nutrito per anni, approfittando di un’occasione propizia: in ospedale era presente ancora il fegato di Tom, morto da donatore di organi. La dottoressa, prima che il fegato venisse assegnato ad un trapianto, lo ha usato come materia prima per un test di paternità che ha confermato l’assenza di un legame di parentela tra il defunto e Luna.

Li ha dunque recepito tale novità come una conferma ai suoi timori: l’inaffidabile e tossicodipendente Poppy aveva avuto una storia clandestina con suo marito Jack quando viveva con loro. Desiderosa di riversare sul duo di traditori il proprio astio, Li ha convocato sorella ed ex consorte per incastrarli con la verità: obbligato Jack a sottoporsi ad un prelievo per un nuovo test di paternità, Li era pronta a giurare loro eterno odio quando, con sua enorme sorpresa, l’analisi ha dato un esito negativo.

Va sottolineato che non si è trattata di un’approfondita analisi genetica, che magari avrebbe rilevato comunque un legame di parentela meno stretto, bensì di un semplice test di paternità fai da te, che avrebbe potuto dare solo due risposte: positivo o negativo, limitatamente ad un rapporto genetico padre-figlio.

In ogni caso, Li, vergognandosi per le vili accuse mosse contro Jack e Poppy, ha chiesto loro scusa, riconoscendo di aver covato sempre risentimento nei confronti della sorella per un sospetto che si è rivelato falso. Li ha dunque giurato di impegnarsi a ricostruire il rapporto con la parente e di ottenere il suo perdono.

Diverso il discorso per Jack: Li non sa se riuscirà mai a superare la tresca dell’uomo con Sheila Carter, ma per il bene di Finn d’ora in avanti proverà ad avere un rapporto più cordiale e sereno con l’ex marito (il quale, peraltro, vorrebbe un giorno tornare con lei).

La verità, tuttavia, potrebbe essere ben peggiore di quella che Li potrebbe mai immaginare. Infatti, appreso del fatto che Luna non fosse figlia di Tom Starr, Finn ha iniziato ad essere preda di un atroce dubbio. Desiderando andare fino in fondo, lo stesso Finn ha convocato sua zia Poppy (che, ovviamente, ora chiama solo col nome proprio), chiedendole risposte sulla paternità della cugina.

Dalla conversazione è emerso un peccaminoso avvicinamento che ebbe luogo quando la donna, ben poco presente durante la crescita del nipote adottivo, si trasferì a casa Finnegan, costruendo con lui, ora cresciuto, un rapporto profondo ed intimo. Così intimo che una sera, al termine di una delle loro private e usuali conversazioni sul tetto della casa, sono finiti a letto insieme, consumando un rapporto che per Finn fu il primo!

Il giovane medico ha confessato che, se allora il fatto gli parve assolutamente naturale, solo in seguito capì quanto fosse sbagliato e che decise di dimenticarsene visto che, una volta scoperta la gravidanza, Poppy – la cui vita sessuale era da sempre piuttosto affollata e promiscua – gli aveva assicurato che quanto accaduto tra loro non c’entrava niente.

Ebbene, pare ormai certo e scontato che Finn risulterà essere il padre di sua cugina Luna, una verità scottante che rischia di travolgere la sua vita con Steffy: per quanto ne sanno, Luna sta scontando la sua condanna per duplice omicidio in carcere (mentre è agli arresti domiciliari a casa di Bill Spencer) e prima dell’arresto aveva rapito Steffy, col progetto di farla fuori in quanto aveva scoperto i suoi segreti.

Insomma, qualora Finn si dovesse sentire in dovere di prendersi cura di Luna, magari per concederle una seconda chance, sua moglie potrebbe avere qualche problema in proposito…

Non è la prima volta che a Beautiful si sfiora l’incesto familiare da vicino: basti pensare l’avvicinamento che ad un certo punto colse Ridge Forrester e Bridget Forrester, oppure le relazioni tra lo “zio” Rick Forrester e le giovani nipoti Phoebe e Steffy Forrester. Questi rapporti vennero consentiti dalla rivelazione sulla vera paternità biologica dello stilista, che era parsa più forte del fatto che queste persone fino ad allora avessero passato la vita convinti di essere legati da un DNA comune.

Sembra comunque che in questo caso gli autori abbiano voluto schivare il rischio di raccontare una storia troppo pesante, come un possibile abuso da parte di zia Poppy verso il giovanissimo nipote Finn: si va invece nella direzione di una relazione pruriginosa, addolcita da un coinvolgimento sentimentale (per quanto al limite) tra Poppy e Finn, che sicuramente rischierà di far esplodere Li qualora dovesse venire a scoprirlo!