Beautiful, Kimberlin Brown a Tv Soap: “Sheila continuerà a creare conflitti tra Finn e Steffy”

È la cattiva per eccellenza di Beautiful e tiene banco nella soap da oltre trent’anni. Parliamo della terribile Sheila Carter, interpretata con maestria di Kimberlin Brown.

Abbiamo avuto modo di incontrarla per farle qualche domanda sul suo futuro percorso nella soap. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Beautiful: intervista a Kimberlin Brown (Sheila Carter)

Kimberlin, benvenuta su Tv Soap. Che cosa ci puoi dire del futuro di Sheila?

Posso dire che Sheila continuerà a creare dei conflitti tra suo figlio Finn (Tanner Novlan) e la moglie Steffy (Jacqueline McInnes Wood). Chissà se questo rifiuto la porterà di nuovo a ricorrere alla violenza. Sicuramente, il pubblico spera in una cosa: che Sheila sia finalmente felice. Soprattutto nell’ultimo periodo, dove si sta impegnando davvero tanto per crearsi una nuova vita, circondata dall’amore.

Beautiful è in onda dal lontano 1987. Qual è il segreto del suo successo?

Credo che i telespettatori abbiano bisogno di una via di fuga dalle faccende quotidiane. E noi aiutiamo loro a realizzarla attraverso una storia dove, oltre alla moda, prevalgono l’amore e il dramma.

Parlando un po’ di te, quando hai deciso di tuffarti nel mondo della recitazione?

Prima di fare l’attrice ho svolto per tanti anni la professione di modella. Mi sono poi appassionata alla recitazione a metà degli anni ’80. È un sogno che si è realizzato, anche se ne custodisco ancora tanti altri. Perché, in fondo, nella vita non si smette mai di sognare.

C’è un personaggio, tra i tanti che hai interpretato, al quale ti senti più affezionata?

Qui devo risponderti Sheila, perché la porto in scena da ben 34 anni. Avere questa fortuna è incredibile!

Nella vita reale sei molto differente sa Sheila?

Si, sono una tipa casalinga, che ama stare con la sua famiglia. Ho una cerchia di amici davvero molto ristretta, ma tutti quanti ci sono sempre quando ho bisogno e viceversa. Mi definisco una persona amorevole, leale e soprattutto generosa. Amo stare all’aria aperta: andare a caccia, girare in bici, pescare. E nel tempo libero raccolgo anche fondi per la beneficenza.

Tra l’altro, ho sempre amato lavorare con le mie mani per creare delle cose. Anni fa, ad esempio, ho creato un’azienda di costruzioni case personalizzate e ho frequentato una scuola di interior designe. Non a caso, di recente, sto costruendo una casa nel Montana e sto filmando i lavori dall’inizio alla fine. Pubblicherò tutto su Instagram e su un canale Youtube che aprirò prossimamente.

Sei stata di recente in Italia?

Sì, ho visto Roma e la Sicilia tra giugno e luglio. Mi sono divertita tantissimo.

E sui social? Che rapporto hai con i tuoi fan?

Al momento mi sono presa un po’ di tempo libero dai social. Ci vuole tantissimo impegno per gestirli. In linea di massima, sono sempre stata molto attiva con i miei follower. E a breve tornerò ad esserlo perché mi piace molto avere un rapporto con loro. Seguici su Instagram.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione