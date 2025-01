Beautiful: Li e sua sorella Poppy, nuovo segreto per i Finnegan | Anticipazioni americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il pubblico d’oltreoceano scoprirà la vera causa dell’astio che, per anni, ha visto separate Li Finnegan e sua sorella Poppy Nozawa. Certo, sappiamo già che la dottoressa ha da sempre mal tollerato l’atteggiamento libertino e inaffidabile della parente, e che lo strappo tra le due avvenne quando, in passato, Li aveva fatto ottenere a Poppy un posto da commessa nel negozio dell’ospedale dove lavorava. Tuttavia Li era stata ripagata con uno scandalo quando emerse la relazione extraconiugale che Poppy ebbe con un importante collega della sorella, facendole rischiare l’impiego nella struttura.

In realtà questo apparve all’epoca come un movente debole per giustificare anni di lontananza e, soprattutto, sterile a livello di “motore” di trame succulente per una soap opera. In seguito venne così aggiunto un altro dettaglio: Li, che non è mai riuscita a restare incinta, ha finito per covare una sorta di gelosia nei confronti di Poppy che il fato, nonostante i suoi cattivi comportamenti, ha benedetto invece con il dono di una gravidanza, da cui è nata sua figlia Luna Nozawa.

In merito alla vicenda, si era appreso che all’epoca Poppy viveva ospite di Li e del cognato Jack Finnegan, quando Finn aveva appena iniziato il college. Poiché la paternità di Luna, da sempre taciuta da Poppy, non era stata ancora rivelata, agli occhi dei telespettatori si aprivano due possibili strade: una relazione clandestina tra Poppy e il marito della sorella oppure un avvicinamento proibito con il nipote adottivo Finn.

Quest’ultima ipotesi era stata ventilata quando, messa alle strette dalle domande della figlia sul suo padre biologico, Poppy era stata mostrata intenta ad osservare preoccupata la ragazza interagire con il cugino Finn. Da lì le speculazioni dei fan, che, dato il passato di tossicodipendenza di Poppy, ipotizzarono che, magari, la zia aveva offerto a Finn delle pillole per aiutarlo con lo studio. Confusi e galvanizzati dagli stupefacenti, i due sarebbero potuti finire a letto e Finn, a causa della droga, avrebbe poi potuto rimuovere l’evento. In ogni caso, quello che è certo, è che Poppy abbandonò in fretta e furia la casa dei parenti, partorendo Luna l’anno successivo.

La possibilità, dunque, che Luna sia il frutto di una storia tra Poppy e Jack è sempre apparsa la più probabile, sebbene la più scontata. A gettare fumo sugli occhi è poi arrivata la rivelazione che il padre di Luna era, invece, l’ex rockstar Tom Starr, di cui Poppy era un’accanita groupie, nonché sovente compagna di letto e di droghe.

Tom, poi, era finito in rovina, fino a riemergere nella vita di Deacon e Sheila Sharpe: dopo che aveva contribuito a salvare la vita della Carter, Tom era stato assunto a Il Giardino, per iniziare una nuova vita da persona ripulita. Peccato che, poco tempo dopo, è morto di overdose durante una sua esibizione nel ristorante. Ad assassinarlo è stata proprio Luna che ne ha avvelenato la bevuta, decisa a sbarazzarsi di un padre imbarazzante.

La giovane, infatti, a quel punto aveva falsificato un test del dna, affermando come proprio genitore Bill Spencer, altro ex amante della madre. Poi, per farla franca, ha provato ad incastrare proprio Poppy, volgendo verso Bill un’attenzione di natura diversa da quella di una figlia…

Se ci avete seguito nel corso dei mesi, sapete che Luna alla fine è stata smascherata e arrestata. L’orrenda vicenda familiare ha tuttavia riavvicinato Li e Poppy, con quest’ultima che ha potuto trovare compassione e sostegno nella sorella. Nei prossimi episodi, però, le cose potrebbero cambiare visto che le anticipazioni segnalano che Li scoprirà la vera paternità della nipote.

Non è ancora chiaro se Li ha da sempre nutrito sospetti (ma, in caso, perché non tirarli fuori durante gli accesi scontri con la parente?) o se nuovi elementi la porteranno più vicina alla verità. Quello che è sicuro che da sempre il pubblico ha creduto poco che la “quasi comparsa” Tom fosse davvero il padre di Luna, personaggio su cui gli autori sembrano voler puntare molto. Per questo la sua vera origine deve essere qualcosa di più rilevante e che fornisca nuova ninfa al clan Finnegan-Nozawa che, accanto ai Forrester, Logan e Spencer, continuerà a trovare spazio nel 2025.

Insomma, Li troverà la conferma che marito e sorella l’hanno tradita nel peggiore dei modi? Sarebbe la prospettiva più scontata, anche se – con Jack Finnegan fuori scena – una verità di questo genere sembra avere poca possibilità di impattare davvero la narrazione in modo significativo. La carta Finn resta quella potenzialmente più scioccante e forte, specie perché gli spoiler ufficiali per il nuovo anno indicavano una nuova prova per il matrimonio tra il medico e Steffy Forrester. Staremo a vedere… Seguici su Instagram.