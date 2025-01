Beautiful: tutti pensano a Steffy (in “mood cuoricino on”) | Anticipazioni italiane

Nelle attuali puntate italiane di Beautiful, il salvataggio a sorpresa della piccola Kelly da parte di Sheila ha reso quest’ultima un’eroina agli occhi di Finn, ma Steffy non ci sta a santificare la donna che in passato ha rischiato di ucciderla e ce l’ha a morte con il marito per aver consentito quello che è stato il recente svolgersi degli eventi.

Dall’altra parte, Liam – padre di Kelly – nei prossimi episodi in onda su Canale 5 userà l’accaduto per ribadire la sua tesi: di Finn non ci si può fidare! Ma il figlio di Bill farà ben oltre: questione di giorni e il nostro eroe, pur affermando di non voler rovinare il matrimonio della sua ex, dirà che la ama ancora e confesserà candidamente che, se ci fosse la possibilità di una seconda chance con lei, stavolta farebbe di tutto per non rovinarla!

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Finn e Liam ricordano i momenti belli con Steffy

Quanto a Finn, il bel dottore prometterà una volta di più alla moglie che quello che è successo non riporterà Sheila nelle loro vite. Ma Steffy non ci crede più, è troppo arrabbiata con il consorte e pensa che la Carter si sia avvicinata già troppo alla loro famiglia. La conclusione è che la nostra protagonista deciderà per ora di restare a casa di Eric, in modo da proteggere la sicurezza dei suoi figli.

Vi anticipiamo tutto questo anche per segnalarvi delle scene "ad alto tasso di glucosio" in arrivo nei prossimi giorni, nelle quali vedremo sia Finn e sia Liam intenti a rammentare i momenti più belli delle loro storie d'amore con Steffy. Il tutto avverrà sulle note di una dolcissima canzone che renderà ancora più struggenti i ricordi dei due uomini innamorati. Da non perdere insomma, dunque occhio (e soprattutto orecchio!) alle puntate di Beautiful che l'ammiraglia Mediaset ci proporrà a breve!