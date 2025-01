Blackout – Verità nascoste 2: cast e trama della seconda stagione della fiction di Rai 1

Questa sera, martedì 14 gennaio 2025, Rai 1 accende i riflettori sulla seconda stagione di Blackout – Verità nascoste, la serie che ha conquistato il pubblico grazie al suo mix unico di tensione, mistero e introspezione psicologica. Il nuovo capitolo evolve in maniera intrigante rispetto alla prima, spostando il focus narrativo dalle vite sospese dei protagonisti alla ricerca dei segreti celati nelle ombre.

La trama riprende esattamente dal cliffhanger che ha chiuso la prima stagione: Umberto ha ucciso Max, il proprietario di Cima Paradiso, e un altro ospite dell’albergo. Nessuno deve sapere, tranne sua figlia Lara, che ha assistito all’omicidio. Elena, nel frattempo, si risveglia e per Giovanni Bianco è un’emozione fortissima, ma ora dovrà rivelarle la verità sul suo passato e sul perché è stato costretto a obbedire all’ordine di uccidere Claudia. Mentre gli equilibri già precari tra i protagonisti vengono distrutti, arriva un elicottero con a bordo Angelo, pilota e Capitano del Soccorso Civile, Federica, giovane e caparbio Ispettore Capo della Polizia, e Sabrina, geologa esperta. L’elicottero porta con sé cibo, provviste e medicinali, e la speranza di salvezza sembra finalmente raggiunta. Tuttavia, la gioia e il sollievo cedono presto il posto a mille interrogativi: perché i soccorsi non sono arrivati prima? Dietro l’arrivo dei tre si nasconde un segreto che forse Umberto conosce molto bene e con il quale tutti gli ospiti dell’albergo dovranno fare i conti. Stavolta, in gioco c’è la loro stessa sopravvivenza.

L’hotel Cima Paradiso, immerso nell’isolata e affascinante Valle del Vanoi, torna a fare da scenario principale, confermandosi come un personaggio silenzioso ma fondamentale. La maestosità della natura, che abbraccia luoghi iconici come il Lago di Calaita e San Martino di Castrozza, amplifica il contrasto tra la bellezza selvaggia dell’ambiente e i drammi umani che vi si consumano. Le riprese, effettuate nei primi mesi del 2024, catturano alla perfezione la dualità del paesaggio trentino: un rifugio visivamente incantevole che, al contempo, si trasforma in una prigione carica di tensione.

Al centro delle vicende, il personaggio di Giovanni Bianco (Alessandro Preziosi) si conferma sempre più complesso: da uomo tormentato a padre premuroso, il suo oscuro segreto aggiunge nuovi strati di ambiguità morale. Claudia Schneider (Rike Schmid), affronta una delle rivelazioni più devastanti: l’uomo che ha amato ha cercato di ucciderla. Questo evento la costringe a scavare nel suo passato e influenza i rapporti con la figlia Anita e con l’ex marito Marco Raimondi (Marco Rossetti).

Tra i nuovi personaggi, Angelo Parri (Alessio Vassallo), pilota del soccorso civile che arriva all’albergo con un elicottero, portando con sé un doloroso segreto legato alla morte della donna che amava. Federica Guidi (Adele Dezi), giovane e determinata ispettrice di polizia, assume il comando al posto di Lidia Ercoli (Aurora Ruffino), che trova finalmente il coraggio di aprirsi all’amore per Karim (Mickaël Lumière), un giovane accusato di omicidio in fuga per evitare il carcere.

Anita Raimondi (Juju Di Domenico), figlia di Claudia e Marco, deve affrontare la libertà ritrovata dopo anni vissuti sotto copertura. La sua relazione con Riccardo Lo Bianco (Federico Russo) si complica quando Lorenzo Zanin (Riccardo Maria Manera), il suo primo amore, torna nella sua vita. Nel frattempo, Riccardo si confronta con il peso delle responsabilità verso Elena e con i sentimenti che prova per Anita. Infine, Sabrina Migliori (Fiorenza Tessari), geologa esperta e figura materna per Lara, la figlia orfana di Umberto, si oppone ai piani di Federica, mossa dal desiderio di proteggere suo figlio.

La regia è affidata a Fabio Resinaro e Nico Marzano, che subentrano a Riccardo Donna, mentre la sceneggiatura è opera di Valerio D’Annunzio, con il supporto di Andrea Valagussa e Francesca Scialanga. La produzione è firmata da Luca Barbareschi per Eliseo Entertainment, in collaborazione con Rai Fiction e Trentino Film Commission.

Con il suo mix avvincente di mistero, dramma e colpi di scena, Blackout 2: Le verità nascoste promette di tenere il pubblico incollato allo schermo. Episodio dopo episodio, la serie svela i segreti e i conflitti più oscuri dei protagonisti, offrendo una narrazione coinvolgente e ricca di sfumature. Siete pronti a scoprire quali altre verità si celano tra le nevi della Valle del Vanoi? L’avventura è appena cominciata. Seguici su Instagram.