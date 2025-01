Cuore selvaggio torna su Tv 2000, tutto quello che c’è da sapere

“Cuore Selvaggio”, la telenovela messicana che ha segnato un’epoca, torna in onda in Italia. L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 gennaio alle ore 16:00 su TV2000, canale 28 del digitale terrestre, con replica il giorno successivo alle 13:20. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di una storia che, a quasi 35 anni dalla sua prima messa in onda, conserva intatta la sua magia.

Ambientata agli inizi del XX secolo a San Pedro, Veracruz, “Cuore Selvaggio” intreccia le vite di due giovani destinati ad amarsi contro ogni ostacolo. Da un lato, il selvaggio e carismatico Juan del Diablo, figlio illegittimo di un ricco proprietario terriero; dall’altro, Beatrice, una nobile di spirito integro e appassionato. Il loro amore si sviluppa tra contrasti, passioni e intrighi, complicati dalla presenza della seducente Anna, sorella di Beatrice, e di Andrea, fratellastro legittimo di Juan.

La telenovela è il terzo adattamento televisivo del romanzo di Caridad Bravo Adams, curato da María Zarattini, e rimane il più celebre tra i numerosi rifacimenti. La perfetta combinazione di dramma, amore e vendetta ha reso questa storia un fenomeno internazionale.

Il successo di questa immortale produzione è legato anche alla straordinaria interpretazione dei suoi protagonisti. Eduardo Palomo ha reso iconico il ruolo di Juan del Diablo, mentre Edith González, nei panni di Beatrice, ha incarnato un’eroina forte e appassionata. Accanto a loro, spiccano le performance di Ana Colchero (Anna), Claudia Islas (la perfida Doña Sofía) e Ariel López Padilla (Andrea). Nel cast figurano anche nomi di rilievo come Enrique Lizalde, César Évora, Verónica Merchant e Luz María Aguilar.

Quando “Cuore Selvaggio” debuttò in Messico nel 1993, fu subito un trionfo, vincendo dieci premi ai prestigiosi Premios TV y Novelas, tra cui quello per la Miglior Telenovela e numerosi riconoscimenti per i suoi attori principali. Anche in Italia, il successo fu travolgente. La telenovela esordì in prima serata su Rete 4 l’8 settembre 1993, un’eccezione per il palinsesto dell’epoca, che solitamente riservava il prime time a produzioni argentine. La serie ottenne ascolti intorno ai tre milioni di spettatori e si concluse nel maggio 1994 con un totale di 40 episodi. Nel 1995, venne premiata con il Telegatto per la miglior telenovela, confermandosi un fenomeno di culto.

Per il ruolo di Beatrice, inizialmente si pensò a Salma Hayek, mentre Anna venne offerta a Erika Buenfil, che rifiutò la parte sperando di ottenere il ruolo della protagonista. Quando tentò di tornare sui suoi passi, la produzione aveva già scelto Ana Colchero. Tra gli attori considerati per interpretare Juan del Diablo figurano Ricardo Arjona, Alejandro Camacho e persino César Évora, a cui però venne assegnato un altro ruolo creato appositamente per lui. La versione italiana apportò alcune modifiche, tra cui i nomi dei personaggi principali: Monica divenne Beatrice e Andrés prese il nome di Andrea.

Con la sua ambientazione storica, i costumi curati e le interpretazioni memorabili, "Cuore Selvaggio" ha definito uno standard per le telenovelas romantiche. Il suo ritorno su TV2000 è un'opportunità per chi l'ha amata di riscoprirla e per i nuovi spettatori di lasciarsi incantare da una delle storie d'amore più belle mai raccontate sul piccolo schermo.