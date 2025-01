El turco, cast e trama della nuova serie tv con Can Yaman (su Canale 5)

L’attesa è finita: El Turco, la nuova serie con protagonista Can Yaman, sta per sbarcare in Italia. Mediaset ha ufficialmente acquisito i diritti per la messa in onda di questa attesissima produzione, composta da sei episodi della durata di 45 minuti ciascuno.

Il debutto è fissato per il prossimo 21 marzo. Inizialmente, gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity, per poi approdare anche in chiaro su Canale 5 nel mese di aprile. Seguendo il modello di distribuzione già adottato con grande successo da Viola come il mare, l’azienda punta ancora una volta sul carisma di Can Yaman, attore amatissimo dal pubblico internazionale, per consolidare il successo della sua piattaforma streaming.

Al centro della narrazione di El Turco, troviamo Balaban, interpretato da Yaman. Il personaggio è un soldato d’élite appartenente ai giannizzeri, il leggendario corpo militare al servizio dell’Impero Ottomano, noto per la sua disciplina e le straordinarie capacità strategiche. Dopo la disfatta dell’esercito ottomano nella battaglia di Vienna del 1683, Balaban viene catturato e imprigionato. Tuttavia, grazie alla sua astuzia e alla sua determinazione, riesce a fuggire, dando inizio a un’avventura epica. La sua storia si trasforma ben presto in quella di un rifugiato che diventa leader di una rivolta per la libertà, guadagnandosi il titolo di El Turco.

La serie, basata sul romanzo omonimo di Orhan Yeniaras, mescola elementi storici, azione e suspense, promettendo momenti di grande intensità emotiva. El Turco rappresenta una nuova sfida per Can Yaman, un ruolo che combina azione, dramma e pathos, offrendo all’attore turco la possibilità di consolidare ulteriormente il suo successo internazionale.

Nel cast troviamo un parterre d’eccezione che contribuirà ad arricchire la narrazione con attori provenienti da diverse parti del mondo. Tra i più attesi in Italia c’è sicuramente Greta Ferro, modella e attrice già protagonista della serie Made in Italy (ambientata nella Milano degli anni Settanta e prodotta da Mediaset e Taodue). Spiccano anche l’attore britannico Will Kemp e il croato Slavko Sobin. Una combinazione di talenti che garantisce un mix di culture e stili recitativi diversi che rendono la produzione di richiamo internazionale.

Inizialmente, “El Turco” era destinato alla distribuzione su Disney+, ma per ragioni mai rese pubbliche la piattaforma ha rinunciato alla serie, aprendo la strada a nuove opportunità. Mediaset ha colto al volo l’occasione, assicurandosi un titolo molto atteso e scommettendo sulla popolarità del suo protagonista per attrarre un vasto pubblico, sia in streaming che su Canale 5.

Preparatevi dunque a un’avventura epica che promette emozioni, azione e una storia destinata a lasciare il segno. Il viaggio di Balaban sta per iniziare! Seguici su Instagram.