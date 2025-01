Endless love, anticipazioni 11 gennaio: Kemal e Nihan iniziano a organizzare le nozze!

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di sabato 11 gennaio 2025

Emir costringe Asu a mettere in atto un piano per uccidere Leyla. Tuttavia, l’obiettivo di Asu è in realtà Nihan; infatti, si introduce nella sua stanza nel cuore della notte, ma viene fermata da Leyla, che le spara ferendola. A seguito dell’accaduto, Asu viene ricoverata in un ospedale psichiatrico, mentre Leyla viene arrestata e posta in attesa di processo. Nel frattempo, Kemal si rivolge al procuratore per denunciare i crimini commessi da Emir sotto il nome della Kozcuoglu Holding.

Sapendo che Kemal mira a distruggere lui e la holding, Emir decide di dimettersi dalla dirigenza dell'azienda di famiglia per evitare l'arresto. Tuttavia, questa mossa si rivela insufficiente, e nei suoi confronti viene emesso un ordine di custodia cautelare. Nel frattempo, Leyla, dal carcere, scrive una lettera a Kemal e Nihan, invitandoli a sposarsi al più presto senza attendere il suo rilascio. Così, Kemal e Nihan iniziano a organizzare il loro matrimonio…