Endless love, anticipazioni 13 gennaio: nozze Nihan – Kemal, contrasti familiari

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di lunedì 13 gennaio 2025

I preparativi per il matrimonio tra Nihan e Kemal procedono a ritmo serrato, mettendo in evidenza lo scontro tra due culture e visioni opposte: quella tradizionale e radicata di Fehime, madre dello sposo, e quella più moderna e sofisticata di Vildan, madre della sposa.

Le divergenze emergono in particolare nella scelta della musica: Fehime insiste per avere zurna e tamburi, simboli delle tradizioni popolari, mentre Vildan ha già contattato un quartetto dell’orchestra sinfonica per un tocco più elegante.

Alla fine sarà Fehime a imporsi, rivendicando il diritto, in quanto madre dello sposo, di decidere quasi ogni dettaglio del matrimonio, inclusa la tradizionale cerimonia di andare a prendere la sposa la mattina delle nozze…