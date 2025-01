Endless love, anticipazioni 14 gennaio 2025: Emir ha un piano terribile e sconosciuto!

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di martedì 14 gennaio 2025

Emir all'insaputa di tutti sta mettendo a punto un nuovo e terribile piano per sabotare il matrimonio di Kemal e Nihan. Zeynep nel frattempo tenta di convincere Emir a dimenticare la guerra contro il suo nemico Kemal, ma invano. Infatti, Emir si mette d'accordo con Baran per far morire il matrimonio fra Kemal e Nihan prima ancora che possa nascere. Ma il piano che l'uomo ha in testa è ancora sconosciuto…