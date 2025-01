Endless love, anticipazioni 15 gennaio: Kemal in pericolo, Emir fa sul serio

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di mercoledì 15 gennaio 2025

Mentre Nihan si prepara per le nozze, Kemal, con l'aiuto di Ayhan e Zehir, organizza una sorveglianza del luogo della cerimonia, temendo un possibile attacco da parte di Emir. Infatti, il gruppo del suo nemico, guidato da Mehmet, viene individuato dagli uomini di Ayhan e catturato, per poi essere rinchiuso in un magazzino. Ayhan e Zehir tirano un sospiro di sollievo, convinti di aver evitato il pericolo. Tuttavia, il vero piano di Emir è ben più subdolo: rapire Kemal e condurlo in un ospedale abbandonato, dove intende ucciderlo in una camera iperbarica, privandolo di ossigeno attraverso la depressurizzazione….