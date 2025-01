Endless love: anticipazioni 16 e 17 gennaio: Zeynep viene investita

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 2025

Nihan, ignara del rapimento di Kemal, è profondamente preoccupata perché non riesce a mettersi in contatto con lui. Nel frattempo, Ayhan e Zehir, accortisi del sequestro, si attivano per salvare l’amico. Grazie all’aiuto di Zeynep, riescono a risalire all’indirizzo dell’ospedale abbandonato e a scoprire il motivo per cui Kemal è stato condotto lì. Zeynep e Zehir trovano Kemal intrappolato nella camera iperbarica, ormai allo stremo delle forze. Lo salvano e lo riportano da Nihan, facendo sembrare che tutto sia finalmente risolto per il meglio.

Emir si infuria con Zeynep per essere intervenuta nel salvataggio di Kemal, facendole chiaramente capire che non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo piano. Zeynep tenta in ogni modo di fermarlo, ma lui sale in macchina e parte. Disperata, lei lo rincorre a piedi, finendo però investita da un'auto. Nel frattempo, Kemal e Nihan si sposano e iniziano i festeggiamenti. Ayhan e Zehir riescono a sventare l'attentato pianificato da Baran e a catturarlo, ma quest'ultimo riesce a fuggire.