Endless love, anticipazioni 18 gennaio: la tragedia di Zeynep

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di sabato 18 gennaio 2025

Emir accompagna Zeynep in ospedale, dove la donna riesce a salvarsi, ma, purtroppo, il bambino non sopravvive. Questo tragico evento spinge Emir a decidere che la sua vendetta contro Kemal dovrà essere ancora più spietata; così chiama Baran per ordinargli di fermarsi. Nel frattempo, Nihan e Kemal si trasferiscono nella loro nuova casa, raggiungendo un momento di massima felicità insieme. La mattina seguente, quando Zeynep si sveglia, Emir le rivela che hanno perso il bambino. Sconvolta e incredula, Zeynep inizia a incolparlo, accusandolo di essere il responsabile della morte del loro figlio.

Dopo aver lasciato Zeynep in ospedale, Emir si reca da Fehime, chiedendole di stare vicino a sua figlia in questo momento difficile. Nel frattempo, Kemal e Nihan, sopraffatti dalla nostalgia per Deniz, decidono di tornare a casa, ma lungo il tragitto vengono attaccati da uomini al servizio di Mehmet. Solo grazie all’intervento tempestivo della squadra di sorveglianza organizzata da Ayhan e Zehir la tragedia viene evitata. Quando Mehmet ammette di aver agito su ordine di Emir, il commissario Hakan ottiene un mandato di arresto contro quest’ultimo. Tuttavia, convinto di trovarlo a casa e finalmente di poterlo consegnare alla giustizia, scopre che Emir è misteriosamente scomparso. Seguici su Instagram.