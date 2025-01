Endless love, anticipazioni 20 gennaio: Emir prossimo alla fuga

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di lunedì 20 gennaio 2025

Emir, consapevole di non avere altre opzioni dopo il fallimento del suo piano, si procura passaporti falsi per sé e Zeynep, preparandosi a scappare. Kemal, venuto a conoscenza delle intenzioni del suo avversario, interroga Zeynep per sapere se anche lei sia al corrente di quanto sta accadendo. Tuttavia, la donna, che non ha più avuto contatti con Emir, assicura al fratello che non tradirà la sua fiducia… Seguici su Instagram.