Endless love, anticipazioni 27 gennaio: Zeynep cerca di fuggire ma…

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di lunedì 27 gennaio 2025

Emir ha sequestrato Zenyep e Deniz. Una mattina, mentre Emir ha un fortissimo dolore alla gamba, Zenyep cerca di fuggire insieme alla bambina. Emir le chiede di portargli gli antidolorifici, ma lei non vuole farlo e ciò causa in Emir una rabbia e un desiderio di vendetta ancora più intensi. La polizia, guidata dal commissario Hakan e con l’aiuto di Kemal, non riesce a rintracciare il posto in cui Zenyep e Deniz sono tenute prigioniere. Seguici su Instagram.