Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di mercoledì 29 gennaio 2025

Nihan insegue Emir, che è fuggito sequestrando Deniz, ma lui riesce a far perdere le sue tracce. Intanto Kemal si lancia a salvare Zeynep, ormai sicura che il suo amore per Emir le costerà la vita. L'automobile di Emir viene localizzata dalla polizia, ma l'uomo e Deniz non si trovano…