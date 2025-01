Endless love, anticipazioni 31 gennaio: Kemal e Nihan fortemente a rischio!

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di venerdì 31 gennaio 2025

Inaspettatamente e grazie a una contromossa suggerita da Hakan, Kemal riesce a sopravvivere al colpo sparato da Nihan. L’edificio abbandonato viene circondato dalla polizia: Emir, sia pure ferito ad una spalla, riesce lo stesso a scappare. Nihan e Kemal sono molto in ansia: con Emir libero, sanno di essere fortemente a rischio e – come fa capire Hakan – dovranno lasciare il paese, mentre tutti i loro parenti ed amici saranno condotti in una residenza protetta fino alla cattura di Emir…. Seguici su Instagram.