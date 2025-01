Endless love, anticipazioni 30 gennaio: Emir ha orchestrato una trappola!

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di giovedì 30 gennaio 2025

Nihan e Kemal sono sopraffatti dalla disperazione, ma il destino sembra sorridere loro: fuori dal nascondiglio del nemico trovano alcuni frammenti di carta bruciata. Si tratta di una piantina di ristrutturazione che li conduce a un edificio abbandonato. È possibile che Emir abbia portato lì Deniz? Tuttavia, ben presto si renderanno conto che quella scoperta apparentemente fortunata è in realtà una trappola ben orchestrata, e Nihan dovrà prendere una decisione che segnerà per sempre la sua vita. Nel frattempo, durante il suo appuntamento romantico con il dottore, Asu riceve istruzioni per fuggire dall'ospedale…