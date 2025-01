Endless love, anticipazioni dal 13 al 18 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 13 a sabato 18 gennaio 2025

Fervono i preparativi del matrimonio fra Nihan e Kemal con lo scontro fra due culture diverse, quella popolare e più legata alle tradizioni di Fehime e quella più moderna e ricercata della madre di Nihan, Vildan. Le divide la scelta della musica, la prima vuole zurna e tamburi, come è tradizione, mentre la seconda ha già contattato un quartetto dell’orchestra sinfonica. Vincerà Fehime che, come madre dello sposo, rivendica il diritto di quasi tutte le scelte che riguardano il matrimonio di Kemal, inclusa quella di andare a prendere la sposa la mattina del matrimonio.

Emir sta organizzando un nuovo, terribile piano per far naufragare il matrimonio. Zeynep cerca di convincere Emir a dimenticare la guerra contro il suo nemico numero uno, Kemal. ma senza successo. Infatti, Emir incontra Baran, con cui si accorda per far morire il matrimonio fra Kemal e Nihan ancor prima di nascere. Il piano che ha in mente è ancora sconosciuto.

Mentre Nihan si prepara per il matrimonio, Kemal, con l’aiuto di Ayhan e Zehir, fa presidiare il luogo del matrimonio dai suoi uomini nel timore di un attacco di Emir. La banda del suo nemico in effetti, capitanata da Mehmet, viene avvistata lì dagli uomini di Ayhan e portata con la forza nel magazzino. Ayhan e Zehir sono sollevati per aver sventato l’attacco, ma il vero piano di Emir è un altro: rapire Kemal e portarlo in un ospedale abbandonato per ucciderlo in una camera iperbarica, con la depressurizzazione e la mancanza di ossigeno.

Nihan, ignara del rapimento di Kemal, è molto preoccupata perché non riesce a comunicare con lui. Ayhan e Zehir intanto, accortisi del sequestro, si mobilitano per salvare l’amico e grazie a Zeynep ricostruiscono l’indirizzo dell’ospedale abbandonato e il motivo per cui Kemal è stato portato lì. Zeynep e Zehir trovano Kemal rinchiuso nella camera iperbarica, che annaspa ormai quasi esanime. Lo riportano da Nihan e tutto sembra andare per il meglio.

Emir va su tutte le furie con Zeynep, perché è intervenuta per salvare Kemal, e le fa sapere che non è intenzionato a rinunciare al suo piano. Zeynep fa di tutto per fermarlo, ma lui sale in auto e parte, lei lo insegue correndo e una macchina la investe. Intanto Kemal e Nihan si sposano e danno inizio ai festeggiamenti. Ayhan e Zehir riescono a sventare l’attentato di Baran, lo catturano, ma l’uomo riesce a scappare.

Emir porta Zeynep in ospedale, la donna si salva ma purtroppo il bambino non ce la fa; a quel punto Emir decide che la sua vendetta contro Kemal dovrà consumarsi con molta più crudeltà, perciò telefona a Baran per dirgli di fermarsi. Nihan e Kemal arrivano nella loro nuova casa, i due giovani sono all’apice della loro felicità. Il mattino dopo, quando Zeynep si risveglia, Emir le comunica che ha perso il bambino. Dopo un momento di incredulità, Zeynep inizia ad accusarlo di avere ucciso il loro bambino.

Emir, dopo aver lasciato Zeynep in ospedale, si reca da Fehime e la prega di stare accanto a sua figlia. Kemal e Nihan, sentendo la mancanza di Deniz, decidono di tornare a casa, ma subiscono l’assalto di alcuni uomini agli ordini di Mehmet. Solo l’intervento della squadra di sorveglianza inviata da Ayhan e Zehir sventa la tragedia. Quando Mehmet confessa di aver agito al soldo di Emir, il commissario Hakan ottiene un mandato d’arresto per Emir. Certo di trovarlo in casa e di riuscire finalmente a mandarlo in prigione, scopre invece che l’uomo è sparito. Seguici su Instagram.