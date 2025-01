Endless love, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2025

Emir ha rapito Zeynep e Deniz. Una mattina, mentre Emir è bloccato dal dolore alla gamba, Zenyep cerca di scappare con la bambina. Emir le chiede di portargli gli antidolorifici, ma lei si rifiuta. Questa sua resistenza provoca in Emir una rabbia ancora più intensa, alimentando un piano di vendetta terribile. Nel frattempo, la polizia, sotto la guida del commissario Hakan e con l’aiuto di Kemal, non riesce a localizzare il luogo in cui Zenyep e Deniz sono tenute prigioniere.

Emir sta attuando nei confronti di Kemal una sorta di tortura psicologica, con telefonate sempre più inquietanti. Grazie a queste telefonate, la polizia spera di poter risalire al luogo in cui sono prigioniere Zeynep e sua nipote. Nell’ultima videochiamata, Kemal vede Zeynep legata e una candela che lentamente si sta consumando. Apprende da lei che Emir ha versato benzina dappertutto. Se Kemal non arriverà in tempo, lei morirà. Nihan, intanto, si accorge della presenza di una telecamera.

Nihan si lancia all’inseguimento di Emir, che è scappato rapendo Deniz, ma l’uomo riesce a seminarla. Nel frattempo, Kemal corre a salvare Zeynep, ormai certa che il suo amore per Emir le costerà la vita. La macchina di Emir viene localizzata dalla polizia, ma all’interno non ci sono tracce né di lui e né della bambina.

Nihan e Kemal sono disperati, ma la fortuna sembra essere dalla loro parte: fuori dall’abitazione in cui si nascondeva il nemico, trovano alcuni pezzi di carta bruciati. Si tratta di un piano di ristrutturazione che li condurrà a un edificio abbandonato. Che Emir abbia portato lì Deniz? Purtroppo, scopriranno a proprie spese che il fortunato ritrovamento è in realtà un piano ben congegnato e Nihan sarà costretta a fare una scelta che cambierà la sua vita per sempre. Intanto, durante la sua uscita romantica col dottore, Asu riceve le istruzioni per fuggire dall’ospedale.

Con una contromossa inaspettata, suggerita da Hakan, Kemal sopravvive al colpo sparato da Nihan. L'edificio abbandonato è circondato dalla polizia: Emir viene ferito ad una spalla ma riesce comunque a fuggire. Nihan e Kemal sono disperati: con Emir a piede libero sanno di essere in pericolo di morte. Non c'è che una sola possibilità di salvezza, suggerisce Hakan: Nihan, Kemal e Deniz dovranno lasciare il paese, mentre tutti i loro parenti ed amici saranno trasferiti in una residenza protetta fino alla cattura di Emir.