Endless love, anticipazioni dal 3 al 4 febbraio 2025 (ultime puntate)

Anticipazioni e trame settimanali ultime puntate Endless Love di lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2025

Kemal, sebbene a malincuore, decide di lasciare la sua famiglia per cercare di salvarsi. Il medico del manicomio organizza una breve fuga dall’ospedale per portare Asu a casa sua, dove possono trascorrere qualche ora in intimità. Una volta a casa, la ragazza colpisce il giovane medico con un disco da body building e fugge da Emir. Suo fratello, in condizioni disperate a causa di una ferita infetta, le comunica che il momento della vendetta è arrivato, e sarà Baran a realizzarla.

Kemal, Nihan e Deniz riescono a raggiungere l’aeroporto scortati da Hakan e Adem, uno dei suoi agenti. Proprio quando credevano di essere al sicuro, Nihan viene avvelenata e rapita da due inservienti nel bagno dell’aeroporto. Kemal sospetta che tra gli uomini di Hakan si nasconde una talpa che avverte Baran ed Emir dei loro spostamenti. Nel frattempo, Emir si trova in un edificio abbandonato insieme ad Asu. È ferito, ma non ha intenzione di arrendersi e continua a manovrare i fili del suo piano.

Nihan viene condotta da Baran nel nascondiglio di Emir e, ancora stordita, viene legata con una catena e sorvegliata da Asu. Nel mentre Kemal scopre che la talpa è Adem, ma è troppo tardi. Infatti, l’agente ha rapito Zeynep con una scusa. Il rapimento, però, si rivela solo uno stratagemma per rapire Ayhan e Zehir. A questo punto Emir tiene in ostaggio sia Nihan che Ayhan e Zehir, quindi decide di andare in ospedale, dove sa che verrà arrestato.