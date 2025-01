Endless love, si ricomincia da “dove eravamo rimasti”

Dopo la pausa natalizia torna in onda Endless love, la dizi turca che quotidianamente regala grandi ascolti a Canale 5. Sono rimasti ancora pochi episodi da vedere e cominceranno ad andare in onda nel pomeriggio di martedì 7 gennaio, partendo da queste vicende:

Kemal e Nihan sono in tribunale per l’udienza di divorzio tra Nihan ed Emir. Nonostante il preoccupante ritardo di Emir, alla fine il divorzio va in porto e diventa ufficiale. Emir prosegue tuttavia nelle sue trame alle spalle di Kemal per ottenere vendetta. Zeynep va da Tarik in carcere, sperando che il fratello accetti la sua storia con Emir, essendo sicura che l’arrivo del figlio Poyraz lo cambierà mettendo fine alla guerra contro Kemal. Con sua sorpresa, poi, Zeynep viene accompagnata da un premuroso Emir ad una visita di controllo…

In attesa della ripresa della programmazione quotidiana, oggi pomeriggio (domenica 5 gennaio) verrà proposto un lungo “dove eravamo rimasti” che partirà alle 14,20 e che include le ultime puntate già trasmesse, ovvero la 114, 115 e 116 della seconda stagione. Una buona occasione per rinfrescarci la memoria, in attesa degli appuntamenti che condurranno al gran finale. Seguici su Instagram.