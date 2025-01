Endless Love anticipazioni: Zeynep tenta di sparare ad Emir ma…

Nel gran finale di Endless Love non sarà soltanto Kemal Soydere (Burak Ozcivit) l’unico ad avere un motivo per prendersela con il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu). Nella lista dei nemici dell’imprenditore si aggiungerà infatti anche la moglie Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), che si renderà protagonista di un vero e proprio colpo di testa…

Endless Love, news: Emir riesce a rapire Nihan

Dopo essere stato ferito da Hakan (Erhan Alpay) alla fine del rapimento della piccola Deniz, Emir riuscirà a fuggire con l’aiuto dello scagnozzo Baran. Non contento, Kozcuoğlu darà dunque via ad un suo nuovo piano, che avrà come complice principale la sorella Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk).

In pratica, grazie ad un ricatto, Emir farà sì che il poliziotto Adem (Barış Kışlak) riferisca a Baran tutte le mosse di Kemal e Nihan (Neslihan Atagul): un escamotage che darà modo a Kozcuoğlu di sequestrare la Sezin proprio mentre stava per fuggire all’estero con la sua famiglia, proprio come suggerito da Hakan. A quel punto, dopo averla legata ad una corda di metallo, Emir chiederà a Asu di osservarla con attenzione, compito al quale la Alacahan – fresca di fuga dalla clinica psichiatrica – si presterà volentieri…

Endless Love, trame: Emir costretto a recarsi in ospedale

Ma per quale motivo Emir affiderà Nihan alle rischiose cure di Asu? La risposta è molto semplice: a causa dello sparo di Hakan, la sua ferita si starà cominciando ad infettare ed avrà necessariamente bisogno di cure mediche. Per questo, Kozcuoğlu si troverà costretto ad andare al pronto soccorso, ma avrà un altro asso nella manica da giocarsi.

Appena Kemal lo raggiungerà per farsi dire dove si trova Nihan, Emir sosterrà che gli darà le risposta che cerca soltanto se lo aiuterà a lasciare l’ospedale. Un vero e proprio lasciapassare per Emir, che nel frattempo farà credere a Soydere di avere ucciso i suoi alleati Ayhan (Kerem Alisik) e Zehir (Ugur Aslan). Kemal si consulterà dunque con Hakan sul da farsi, ma dovrà fare i conti con un altro imprevisto…

Endless Love, spoiler: Zeynep cerca di uccidere Emir

Sfruttando il suo ruolo legale di moglie, Zeynep si introdurrà nella stanza di Emir armata di pistola. Lì, la giovane Soydere manifesterà al marito tutto il suo dissenso e sottolineerà che non riuscirà mai a perdonarlo per aver cercato di bruciarla viva durante il rapimento di Deniz.

Ormai completamente disillusa per l’amore mai corrisposto che ha provato per lui, Zeynep punterà l’arma contro Emir. E subito dopo gli annuncerà che è finalmente arrivata la sua ora. Effettivamente dalla pistola partirà un colpo, che però non andrà a segno poiché Emir riuscirà a disarmare la ragazza. Raggiunta da Hakan e Kemal, che si rifiuteranno di accogliere la denuncia che l’imprenditore vorrà fare, Zeynep si scuserà con il fratello per il suo gesto avventato (soprattutto perché avrebbe compromesso il ritrovamento di Nihan, qualora avesse davvero ucciso Emir).

Allontanata Zeynep, Hakan e Kemal dovranno quindi cedere alla richiesta di Emir ed accetteranno di fargli lasciare l’ospedale affinché possa loro indicare dove si trova Nihan. Decisione che darà il via all’ultimo ed esplosivo atto della dizi turca! Seguici su Instagram.