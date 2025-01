Il tragico finale di Endless love, spiegato bene | Anticipazioni

Preparate i fazzoletti perché il finale di Endless Love sarà davvero tragico. Nel corso dell’ultimo episodio della dizi turca (a cui assisteremo in prima serata martedì 4 febbraio), i telespettatori assisteranno infatti ad un drastico colpo di scena che metterà fine per sempre alla storia d’amore tra Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Kemal Soydere (Burak Ozcivit). E in tutto ciò a metterci lo zampino sarà il solito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu).

Endless Love, news: il rapimento di Nihan

Come abbiamo potuto anticiparvi in precedenza, Emir riuscirà a far rapire Nihan e la affiderà alle cure della sorella Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), nel frattempo fuggita dalla clinica psichiatrica grazie al suo aiuto. Ferito a sua volta da Hakan (Erhan Alpay), il latitante Kozcuoğlu sceglierà poi di andare in ospedale per farsi medicare. E proprio lì rischierà di essere ucciso dalla moglie Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse).

Arginata la difficile situazione, Emir dirà poi a Kemal e a Hakan di essere disposto a portarli da Nihan. I due uomini accetteranno il patto, perché ignoreranno che Kozcuoğlu ha preparato una vera e propria trappola per Kemal con l’aiuto del suo scagnozzo Baran. Emir avrà dato infatti ordine a Baran di legare Nihan nei pressi di un altissimo precipizio, preceduto da un sentiero dove saranno state seminate diverse bombe.

Endless Love, trame: Kemal decide di sacrificarsi per Nihan e…

Dopo aver prelevato Emir dal controllo della polizia, con la complicità di Hakan, Kemal arriverà lungo il sentiero e, di istinto, cercherà di raggiungere Nihan – attaccata a sua volta ad una bomba — per liberarla. La Sezin lo metterà però al corrente del pericolo rappresentato dagli ordigni esplosivi, pregandolo di non fare dei passi azzardati. Kemal a quel punto si avvicinerà a lei pian piano, almeno fino a quando non metterà inavvertitamente un piede su una delle mine sotto il terreno.

Certo di averla fatta franca, Emir disinnescherà la bomba vicina a Nihan, che correrà immediatamente verso Kemal. Nel tentativo di fermarla, Kozcuoğlu – in possesso di una mappa con tutti i punti da non percorrere – finirà però per calpestare a sua volta una mina…

Il successivo intervento degli artificieri sarà dunque fonte di dolore per la stessa Nihan: da un lato gli esperti riusciranno a disinnescare la mina sulla quale si è appoggiato Emir senza alcun tipo di problema, mentre quella di Kemal non potrà essere disinnescata poiché collegata a tante altre che finirebbero per esplodere a catena. Ciò spingerà Kemal a decidere di sacrificarsi per liberare per sempre Nihan dalle grinfie di Emir.

Endless Love, spoiler: il tragico finale

Eh sì. Appena il nemico gli si avvicinerà con tono beffardo per gloriarsi del suo successo, Kemal afferrerà Emir per un braccio e gli farà presente che entrambi stanno per morire: dopo aver giurato per un’ultima volta amore eterno ad una disperatissima Nihan, Kemal solleverà infatti il suo piede e farà esplodere l’ordigno, condannando di fatto lui ed Emir a morte certa!

Un finale tristissimo e tragico per la coppia formata da Nihan e Kemal, anche se col suo gesto estremo l’uomo sarà riuscito a proteggere per sempre la sua amata dal dispotico Emir. A quattro anni di distanza dalla sua morte, Nihan sarà infatti una donna libera e indipendente, insegnante in una scuola d’arte per bambini.

Al suo fianco tutti i familiari, compresa Zeynep, felice al fianco di Hakan e in attesa di un bambino. E Kemal, sotto forma di spirito, non avrà mai smesso di stare vicino a Nihan e a tutti i suoi cari. Segno che il suo amore eterno non morirà mai. Seguici su Instagram.