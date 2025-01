Fiction Leopardi il poeta dell’infinito su Rai 1: cast e trama | 7 e 8 gennaio

Martedì e mercoledì, 7 e 8 gennaio 2025, Rai 1 trasmetterà la miniserie-evento dedicata a Giacomo Leopardi, una figura che ha segnato profondamente la storia della letteratura mondiale. La produzione, che esplora la vita e l’opera del poeta di Recanati, sarà disponibile nella stessa giornata di debutto anche su Raiplay, con entrambe le puntate, permettendo agli spettatori di godersi il tutto in un’unica visione, senza dover aspettare la messa in onda della seconda parte.

La trama presenta un Giacomo Leopardi ribelle, intellettuale e pensatore, che sfida le tradizioni familiari e sociali del suo tempo. Sin da giovane, il poeta si distingue per il suo genio fuori dal comune, paragonato a quello di Mozart. La sua adolescenza, però, è segnata da un conflitto con i genitori, simile a quello di un moderno teenager, costretto a confrontarsi con l’autorità e le aspettative familiari. Sebbene sia noto per la sua poesia romantica e le sue riflessioni filosofiche, Leopardi è stato anche un pensatore politico, un uomo che ha osato mettere in discussione le convenzioni e l’ordine sociale, anticipando tematiche esistenzialiste che sarebbero state esplorate successivamente da altri grandi pensatori.

Nel corso della sua vita, Leopardi ha amato in modo complesso e profondo. Il suo amore per Fanny Targioni Tozzetti, una donna affascinante e inarrivabile, è simbolo della sua capacità di usare la scrittura come strumento di comunicazione e desiderio, come nel caso dell’astuto Cyrano de Bergerac, che unisce l’amico Ranieri alla bella Fanny. Ma la sua arte non è solo una via per esprimere emozioni personali: Leopardi ha trasformato il dolore e la sofferenza in un linguaggio universale che ha toccato profondamente generazioni di lettori.

Il cast di questa miniserie, guidato dal giovane Leonardo Maltese, è arricchito da attori molto amati dal pubblico delle fiction, tra cui Alessio Boni, nel ruolo del padre del poeta, Monaldo Leopardi, Valentina Cervi, che dà vita alla figura di Adelaide Antici, madre di Leopardi, e Cristiano Caccamo nei panni di Antonio Ranieri, amico e compagno di riflessioni. Giusy Buscemi interpreta Fanny Targioni Tozzetti, il grande amore del poeta, mentre Fausto Russo Alesi e Bruno Orlando, tra gli altri, completano il cast con ruoli chiave nella vita del poeta.

Le location scelte per la realizzazione della miniserie sono particolarmente significative. Oltre a Recanati, città natale di Leopardi, le riprese sono state effettuate in altre zone delle Marche, ma anche in altre città italiane come Bari, Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna. Ogni location contribuisce a restituire l’atmosfera storica e culturale dell’epoca, con particolare attenzione a luoghi come la Piazza Sabato del Villaggio e la chiesa di Santa Maria di Montemorello, che erano parte integrante della vita di Leopardi. Inoltre, la famosa collina che ispirò la poesia “L’Infinito” è un’altra delle location simboliche della miniserie, che aiuta a rendere ancora più tangibile il legame tra il poeta e il suo paesaggio.

La regia è affidata a Sergio Rubini, che debutta nel mondo della televisione con questo progetto ambizioso, dopo aver lavorato a lungo alla sceneggiatura insieme a Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini. La miniserie è una co-produzione Rai Fiction, Ibc Movie, Rai Com e Oplon Film, realizzata con il sostegno di Apulia Film Commission e Marche Film Commission. Il progetto si propone non solo di raccontare la vita di un uomo straordinario, ma di farlo in modo coinvolgente, attraverso un lavoro cinematografico che punta a stupire e emozionare, regalando al pubblico un’interpretazione intensa e moderna di una figura che ha segnato indelebilmente la cultura italiana e mondiale.

Con questa miniserie, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nel mondo di Giacomo Leopardi, di scoprire le sue sfumature più intime e profonde, e di comprendere la sua grandezza non solo come poeta, ma anche come uomo che ha saputo guardare oltre la propria esistenza, cogliendo l'essenza dell'umanità. Le sue opere, oggi più che mai, continuano a parlare a chiunque sia in grado di ascoltarle, e questa miniserie ne rappresenta un omaggio sentito e ben realizzato.