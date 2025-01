Grey’s anatomy 21, anticipazioni episodio “Movimenti notturni” su Disney+

Da oggi, giovedì 2 gennaio 2025, su Disney Plus è disponibile il sesto episodio della ventunesima stagione di Grey’s Anatomy, intitolato Movimenti Notturni (Night Moves). La puntata porta con sé numerosi colpi di scena, con l’ingresso di nuovi personaggi destinati a scatenare una serie di eventi che metteranno a dura prova le relazioni e le carriere dei nostri amati protagonisti.

Owen e Teddy si concedono una serata fuori per rimanere in intimità, ma la tranquillità dura poco. I due si imbattono in un vecchio collega di Owen, David Beckman, accompagnato dalla moglie Cass, interpretata da Sophia Bush. Cass è una chirurga traumatologica proveniente dal Seattle Pres, e la sua presenza non passa inosservata. Subito dopo il loro incontro, Owen e David vengono richiamati in ospedale, lasciando Teddy e Cass sole a cena.

Intanto, le tensioni tra Jo e Link raggiungono un punto critico, soprattutto quando l’uomo è costretto a fare inversione e tornare in ospedale. Mika e Jules, nonostante abbiano deciso di non approfondire la loro relazione, si trovano a dover affrontare nuove dinamiche personali.

Nel frattempo, Levi riceve una proposta che potrebbe cambiare la sua carriera. Monica si congratula con lui per aver ottenuto una posizione di ricerca con il dottor Wilkinson in Texas, ma non senza metterlo in guardia sulle difficoltà di proseguire una carriera in pediatria. Tuttavia, il destino del medico prende una piega interessante quando Richard e Bailey gli offrono un posto da strutturato, con uno stipendio interessante e l’opportunità di dimostrare il suo valore immediatamente, proprio quella sera. Il giovane Schmitt si trova quindi di fronte a una decisione difficile, mentre si confronta con un caso strano: una coppia in cui Vaughan, colpito al fianco, sembra essere stato vittima di un attacco mirato.

A complicare le cose, Cass e Teddy, fuori dal ristorante, si trovano a parlare delle rispettive difficoltà nelle relazioni. Cass condivide la sua esperienza, rivelando che lei e il marito David avevano attraversato una fase di crisi simile, risolta con l’apertura della loro relazione. Ma l’atmosfera si fa ancora più tesa quando Cass tenta un bacio con Teddy, che, visibilmente turbata, si allontana rapidamente. Un momento che cambierà il corso delle dinamiche tra le due donne e potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro della relazione tra Hunt e Altman.

Jo si trova a dover affrontare le sue insicurezze come madre, soprattutto quando Luna sembra preferire la maestra del nido piuttosto che sua madre. Amelia cerca di consolarla, ma la donna non riesce a superare il timore di non essere una madre abbastanza presente. Il suo rapporto con Link appare sempre più teso, e Amelia le fa capire che, anche quando stava con lui, sentiva che l’uomo fosse ancora legato a lei. Queste riflessioni mettono in discussione la solidità della loro relazione, ma anche la sua evoluzione come famiglia.

Nel cuore dell’episodio, Mika si ritrova a dover affrontare una situazione di emergenza quando la pompa del signor Reilly, in attesa di un trapianto, smette di funzionare. Nonostante le difficoltà, la specializzanda interviene con prontezza, riuscendo a stabilizzare il paziente. La sua bravura non passa inosservata e Jules la elogia pubblicamente, procurandole un posto nell’intervento di Winston per il trapianto del polmone. La conclusione dell’operazione segna una vittoria importante per Mika, ma il suo stato di esaurimento potrebbe rivelarsi fatale quando, al termine del turno, si addormenta al volante causando un incidente. La domanda che i fan si pongono ora è se riuscirà a sopravvivere o se sarà la prossima vittima della stagione.

L’episodio termina con Levi che prende una decisione sul suo futuro professionale, mentre Jo confessa a Link le sue paure più intime riguardo alla possibilità di perderlo, e soprattutto con una nota di suspense, mentre Teddy rivela a Owen quanto accaduto con Cass, innescando una reazione imprevedibile da parte dell’uomo.

Con tutte queste emozioni in gioco e il destino dei personaggi in bilico, Movimenti Notturni segna una nuova svolta nella trama di Grey’s Anatomy 21, lasciando presagire nuovi colpi di scena e continuando a tenerci con il fiato sospeso nei prossimi episodi. Seguici su Instagram.