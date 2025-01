Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 15 gennaio: Odile chiede aiuto a Rosa!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 15 gennaio 2025

Odile scopre che Tancredi sta agendo in modo inaspettato e, preoccupata, si rivolge a Rosa per fermarlo. Nel frattempo, Roberto affida ad Agata il compito di creare dei fumetti per promuovere la campagna vaccinale contro la poliomielite. Alfredo, con i primi guadagni del suo nuovo lavoro, decide di sorprendere Clara con un regalo speciale e significativo. Intanto, Anita, decisa a non tornare dalle suore, chiede a Enrico di accompagnarla a Venezia per stare insieme a Lea… Seguici su Instagram.