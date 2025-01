Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 20 gennaio: Marcello si oppone ad Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 20 gennaio 2025

Dopo la pubblicazione dell’articolo di Rosa contro di lui, Tancredi annuncia che non trasferirà all’estero la produzione della linea economica della GMM. Tuttavia, per Sant’Erasmo la questione è tutt’altro che conclusa. Nel frattempo, Matteo chiede a Odile di aiutarlo a comporre una canzone per Michelino in vista della partecipazione allo Zecchino d’Oro. Irene, in accordo con Alfredo, mente a Clara, facendole credere che i soldi per saldare il debito col fisco provengano da suo padre.

Clara, ignara della verità, confida a Elvira di aver visto Irene e Alfredo abbracciarsi, mentre Alfredo riceve un'importante offerta di lavoro. Nel frattempo, Irene scrive una lettera indirizzata ad Alfredo. Adelaide, invece, decide di sostenere Umberto in un'operazione finanziaria per aiutarlo a riconquistare il controllo della GMM, ma Marcello si oppone fermamente…