Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 22 gennaio: è rottura tra Alfredo e Clara

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 22 gennaio 2025

Umberto (Roberto Farnesi) riesce a convincere Adelaide (Vanessa Gravina) a farsi visitare da un medico specialista, intanto Marcello (Pietro Masotti) comincia a sentirsi messo da parte. Concetta (Gioia Spaziani) comincia ad avere i primi sospetti sui sentimenti nutriti dalla figlia Agata (Silvia Bruno) nei confronti di Roberto Landi (Filippo Scarafia).

Clara (Elvira Camarrone) apprende del denaro arrivato ad Alfredo (Gabriele Anagni) e si chiede come mai lui non gliene avesse mai parlato; Elvira (Clara Danese) la tranquillizza e le rivela che Perico intende farle una sorpresa. Clara a quel punto pensa di ricevere l'anello con la promessa, ma Alfredo le spezza il cuore rivelandole che quei soldi sono serviti per estinguere la multa di Irene con il fisco. I due litigano ed è rottura…