Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 30 gennaio: Alfredo deve affrettarsi con Clara

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 30 gennaio 2025

Con grande sofferenza, Clara ha deciso di lasciare Milano. Dopo la partenza di Adelaide, Umberto chiede a Odile il permesso di trasferirsi in villa per farle compagnia. Marcello, invece, è amareggiato per non essere riuscito a salutare la contessa.

Alla Galleria Milano Moda, Giulia annuncia di non voler più occuparsi della linea economica. Agata, all'insaputa dei genitori, invita Roberto a teatro. Intanto, Alfredo riesce a recuperare l'anello per Clara, ma deve affrettarsi a farle la proposta, perché la ragazza partirà quella sera stessa…