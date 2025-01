Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 31 gennaio: addio Clara!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 31 gennaio 2025

Odile cerca di convincere Giulia a cambiare idea e a dedicarsi alla linea economica. Nel frattempo, Ciro organizza una cena con Mimmo e tenta di impedire ad Agata di andare a teatro, ma lei non intende cedere. Delia, invece, si inventa una scusa per lasciare soli Agata e Roberto, ma qualcuno li sorprende, mettendo a rischio i piani della ragazza.

Intanto, a casa Amato, arriva inaspettatamente Luisa, la madre di Elvira, reduce da un litigio con il marito. Nel frattempo, Clara ha finalmente fatto pace con Irene ed è pronta a seguire Alfredo in Belgio, ma per lei le sorprese non sono ancora finite…